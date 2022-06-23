«الشارقة للتعليم الخاص» تستعرض «أولادكم في مأمن» للحافلات المدرسية

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص اجتماعاً ثنائياً ضم وفداً زائراً من شركة تطوير خدمات النقل (رافد) من المملكة العربية السعودية، ومواصلات الإمارات، وذلك بهدف الاطلاع على مشروع «منصة أولادكم في مأمن» الذي أطلقته الهيئة في العام 2020 إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك.

ترأس الاجتماع علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومن جانب مواصلات الإمارات حضره جاسم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع النقل المدرسي، وفهد محمد الحماد مدير تطوير الاستراتيجية والقطاعات من شركة تطوير السعودية. ورحب علي الحوسني بالحضور، مؤكداً حرص هيئة الشارقة للتعليم الخاص على تعزيز شراكاتها الداخلية والخارجية بما يخدم القضايا التربوية والتعليمية، والحرص على تبادل الأفكار والخبرات، مشيراً إلى أن الهيئة وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل تسعى إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها في تطوير المنظومة التعليمية.

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