«أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء» تطلع وفداً من «الدفاع» على إمكاناتها العلمية

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبلت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة وفداً من وزارة الدفاع، وذلك بهدف التعرف على الأكاديمية ومنشآتها ومختبراتها العلمية، إلى جانب الاطلاع على القبة الفلكية بتقنياتها المتطورة.

استقبل الوفد خلال الزيارة الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، مؤكداً أن جامعة الشارقة وعلى مدار السنوات الماضية قد حققت تطوراً كبيراً في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

كما أكدت نتائج أحدث التصنيفات العالمية للجامعات عن تقدمها بين الجامعات الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى ترحيب الجامعة ومن خلال المعاهد والمراكز التابعة للجامعة على عقد وإقامة شراكات مع كافة الجهات والمؤسسات المحلية والدولية.

فرق

وأضاف الدكتور إلياس فرنيني نائب المدير العام لشؤون البحوث والمشاريع العلمية: «إن الأكاديمية تضم عدداً كبيراً من الفرق البحثية العاملة في مختلف تخصصات علوم الفضاء والفلك، وعدداً كبيراً من المختبرات والمشاريع البحثية، والتي من خلالها تعمل الأكاديمية على إصدار ونشر البحوث والمقالات العلمية في مختلف الدوريات والمجلات العلمية العالمية».

وشملت الزيارة تفقد الوفد عدداً من مرافق ومنشآت الأكاديمية التي تحاكي علوم الفلك والكون، ونبذة تعريفية عن إنجازاتها الرائدة في المنطقة، مع عرض الخطط والمشاريع الاستراتيجية المستقبلية الجديدة التي تعمل بها.

حضر اللقاء الدكتور أحمد الشماع عميد كلية الهندسة، ومروان شويكي نائب المدير العام لشؤون القبة الفلكية والمعارض العلمية، وعدد من مساعدي البحوث والطلبة المتدربين في الأقسام المختلفة بالأكاديمية، بالإضافة إلى أعضاء الوفد الزائر.

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