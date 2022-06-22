جامعة الإمارات تموّل مشاريع الأبحاث الصيفية للطلبة

المصدر: (العين - البيان)

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كشفت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن تمويل 204 مشاريع للأبحاث ضمن «برنامج البحوث الصيفية للطلبة (+SURE)».

يأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات الجامعة لتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات، ومواكبة احتياجات سوق العمل في المستقبل. وتهدف الجامعة إلى تطوير برامج تستهدف الأجيال القادمة لتقوم بدور فعال في تنمية المجتمع.

وطوّر مكتب النائب المشارك للبحث العلمي استراتيجية طموحة لبناء ثقافة البحث، وتشجيع وتحفيز الطلبة على المشاركة في الجهود البحثية من خلال إعطائهم الفرص لفحص البيانات الحقيقية ونتائج البحث.

وأكد الدكتور أحمد مراد - النائب المشارك للبحث العلمي، أن جامعة الإمارات تمكّن الطلاب من مهارات البحث الأكاديمي التي من شأنها أن تسمح لهم ببناء معارفهم العلمية، وتحقيق الرؤية والتطلعات المستقبلية للدولة، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مشاركة الطلاب في المشاريع البحثية وتزويدهم بخبرات ومهارات الفريق البحثي تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس المؤهلين.

وأضاف، أنّ الجامعة قامت بتمويل 204 مشاريع بحثية بمشاركة 868 من الطلاب والطالبات من مختلف الكليات والتخصصات مقارنة مع 159 مشروعاً بحثياً بمشاركة 567 طالباً في عام 2018.

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