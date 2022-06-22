جامعة الشارقة تكرّم 442 من طلبتها المتميزين

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، كرّم الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة الطلبة المتفوقين من خريجي فصل الربيع للعام الأكاديمي 2022-2021، والذين بلغ عددهم 442 طالباً وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات بالجامعة، في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بقاعة المدينة الجامعية، بحضور نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وعبّر مدير الجامعة عن فخره واعتزازه بأبنائه وبناته من الطلبة المتميزين، الذين حققوا تقدماً وتميزاً في مختلف المجالات العلمية والمعرفية، بما يتناسب مع متطلبات العلم الحديث، مشيداً بمكانة الجامعة في الآفاق العالمية بتوجيهات مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رائد العلم والعلماء «حفظه الله تعالى ورعاه»، واستمرار هذا التقدم والتطور إلى المزيد من النجاحات بقيادة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس الجامعة.

كما أشار مدير الجامعة إلى المراكز المتميزة التي حصلت عليها الجامعة على المستويين المحلي والعالمي، فأصبحت في مقدمة الجامعات المرموقة حسب تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي ضمن أقوى 100 جامعة فتية، ولا تزال تحتل المركز الأول في برامج الاستدامة على مستوى الدولة.

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