جامعة العين تتقدم في سلم تصنيف الجامعات العالمية لتحقق المرتبة الخامسة إماراتياً و650 عالمياً

المصدر: العين - البيان

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حصدت جامعة العين المركز الخامس محليا، والمرتبة 19 عربياً، فيما حصدت تقدماً ملحوظاً في تصنيفها على مستوى العالم بحصولها على المرتبة 650 بحسب تصنيف «كيو إس» لأفضل الجامعات العالمية 2023، مما يعكس الأداء المتميز للجامعة من حيث تطور التعليم.

وأعرب الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة، عن سعادته بإحراز جامعة العين لمراكز متقدمة مما يبرهن على نجاح رؤى واستراتيجيات الجامعة المستمرة في تحقيق نتائج مبهرة، مشجعاً العاملين فيها على مواصلة دعم المؤسسة في جميع مساعيها المستقبلية.

وأوضح عطاطرة أن جامعة العين تقدمت منذ العام 2021 ب 100 مرتبة مما يعتبر دليلاً واضحاً على مكانة الجامعة المرموقة دولياً وجودة التعليم الأكاديمي والبحث العلمي الذي تقدمه الجامعة وتسعى لتطويره بشكل مستمر.

وأشار الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة إلى أن مشوار تصنيف الجامعات وخاصة مع مؤسسة كيو إس، يعد رحلة استثنائية نبرهن من خلالها لأنفسنا قدرتنا على تحقيق الأفضل، وفي كل مرة نتقدم فيها في سلم التصنيف نتذكر التزامنا وتصميمنا على تحقيق المزيد من النجاح ويزيد من تمسكنا بتقديم تعليم عالي الجودة ونأمل بتحقيق إنجازات أكبر ونجاحات أكثر.

ولفت الدكتور نزيه خداج ملاط، نائب الرئيس الجامعة لشؤون الاعتمادات وضمان الجودة، إلى أن هذا التصنيف يقيِّم أداء الجامعات حسب سمعتها الأكاديمية، وآراء أصحاب العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وشبكة البحث الدولية، وتأثير الويب، ونسبة الموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراة، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين ونسبة الطلاب الدوليين. مؤكداً إلى أن جامعة العين ستواصل بالتأكيد سعيها للتميز على مستوى برامجها الأكاديمية وإعداد البحوث والتدريب والتعلم على المدى الطويل.

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