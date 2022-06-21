جامعة الإمارات تمول 204 مشاريع أبحاث صيفية للطلبة

المصدر: وام

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أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن تمويل 204 مشاريع للأبحاث ضمن" برنامج البحوث الصيفية للطلبة /+SURE/".

يأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات الجامعة لتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات ومواكبة احتياجات سوق العمل في المستقبل. وتهدف الجامعة إلى تطوير برامج تستهدف الأجيال القادمة لتقوم بدور فعال في تنمية المجتمع.

و طور مكتب النائب المشارك للبحث العلمي استراتيجية طموحة لبناء ثقافة البحث، وتشجيع وتحفيز الطلبة على المشاركة في الجهود البحثية من خلال إعطائهم الفرص لفحص البيانات الحقيقية ونتائج البحث.

و توفر المشاريع فرصًا ممتازة للطلاب للمشاركة في المؤتمرات والمسابقات الدولية.

وأكد الدكتور أحمد مراد - النائب المشارك للبحث العلمي أن جامعة الإمارات تمكّن الطلاب من مهارات البحث الأكاديمي التي من شأنها أن تسمح لهم ببناء معارفهم العلمية وتحقيق الرؤية والتطلعات المستقبلية للدولة و يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مشاركة الطلاب في المشاريع البحثية وتزويدهم بخبرات ومهارات الفريق البحثي تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس المؤهلين.

وأضاف أن الجامعة قامت بتمويل 204 مشاريع بحثية بمشاركة 868 من الطلاب والطالبات من مختلف الكليات والتخصصات مقارنة مع 159 مشروعاً بحثياً بمشاركة 567 طالباً في عام 2018.

وتتوزع المشاريع البحثية الصيفية على النحو التالي: 53 مشروعا بحثي لكلية العلوم، و52 مشروعا بحثي لكلية الهندسة، و28 مشروعا بحثيا لكلية الطب والعلوم الصحية، و22 مشروعا بحثيا لكلية الزراعة والطب البيطري، و21 مشروعا بحثيا لكلية تقنية المعلومات، و12 مشروعا بحثيا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، و7 مشاريع بحثية لكلية الإدارة والاقتصاد، و7 مشاريع بحثية لكلية التربية، ومشروعا بحثيا واحدا لكلية القانون وآخر للكلية الجامعية.

ويعتزم مكتب النائب المشارك للبحث العلمي عقد مؤتمر في عام 2023 لعرض نتائج البحوث ونتائج المشاريع الصيفية على مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي بحيث تؤمن الجامعة بأهمية التواصل البناء مع الشركاء لتطوير وتحسين مخرجات البحث.

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