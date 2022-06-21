131 طلباً خلال العام الجاري للمشاركة في الأعراس الجماعية

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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تلقت وزارة تنمية المجتمع ممثلة بإدارة منح الزواج خلال العام الجاري أكثر من 131 طلباً للمشاركة في الأعراس الجماعية التي تنظمها على مستوى الدولة، حيث تشهد فترة التسجيل إقبالاً من الشباب نتيجة لارتفاع سقف الوعي بدور الأعراس الجماعية في خفض كلف الزواج لمصلحة بناء أسرة مستقرة.

وتسعى وزارة تنمية المجتمع إلى ترسيخ ثقافة الأعراس الجماعية كظاهرة مجتمعية يتساوى فيها الشباب والشابات، داعية إلى عدم التردد في الانضمام إلى واستغلال النفقات التي يتم صرفها على الحفلات في أمور أخرى تسهم في تكوين أسر قادرة على العطاء بما يساعد في بناء وتنمية الوطن.

حيث تنظم الوزارة هذا النوع من الأعراس على مستوى إمارات الدولة السبع لخفض تكاليف الزواج ودعم المقبلين على تكوين أسر وترسيخ ثقافة عدم الإسراف المبالغة والمغالاة في الحفلات، إضافة إلى سعي الوزارة الدؤوب نحو تشجيع زواج المواطنين من مواطنات لتكوين أسر مستقرة ومتماسكة، وهو ما تؤكد عليه الأعراس الجماعية دائماً.

وتشترط الوزارة أن يكون مقدم الطلب وزوجته من مواطني دولة الإمارات، ولا تنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على منحة الزواج، وأن يكون المتقدم لم يسبق له أن شارك في حفل زفاف جماعي سابقاً، وعدم الدخول بالزوجة عند المشاركة بالعرس الجماعي، مطالبة بتزويدها بالوثائق الرسمية متضمنة «بطاقات الهوية لكلا الزوجين ونسخة من عقد الزواج الصادر من المحكمة المختصة، ونسخة من خلاصة القيد تتضمن اسم الزوج والزوجة، وإثبات عدم إتمام الزواج صادر من قبل المحكمة المختصة».

دور

وتلعب الأعراس الجماعية دوراً جوهرياً في تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي وتجسد أيضاً توجيهات ودعم القيادة الرشيدة وتشجيعها على المشاركة فيها، ويحفّز الشراكة المجتمعية لتنظيم مثل هذه الأعراس المتوارثة في المجتمع بما يؤكد الحرص على التخفيف عن كاهل الشباب، ومساندتهم في تحقيق أحلامهم وتكوين أسرهم، وتأمين استقرارهم النفسي والاجتماعي والاقتصادي.

وتنظم الوزارة برنامج «إعداد» لتأهيل المقبلين على الزواج، حيث تلقت هذا العام 1130 طلباً للمشاركة يقابلها في العام الماضي 3631 طلباً، حيث يجري تزويد المقبلين على الزواج من المستفيدين وغير المستفيدين من منحة الزواج بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسرة آمنة ومستقرة.

ويعد البرنامج في إطار البرامج والخدمات التوعوية والتأهيلية التي تتبناها الوزارة لتعزيز وتحفيز بناء أسر مستقرة ومتماسكة ويشمل برنامج محاضرات «إعداد» 5 محاور أساسية وثابتة في جميع الدورات وهي: العلاقات الأسرية، التوافق في الحياة الزوجية، التخطيط المالي، وشراكة الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة، التحديات الأسرية، ويتم تنفيذها وفق خطة سنوية معتمدة تشمل جميع إمارات الدولة في فترات صباحية ومسائية خلال أيام الأسبوع.

خدمة

تتيح وزارة تنمية المجتمع عبر موقعها الإلكتروني (www.mocd.gov.ae)، خدمة «طلب المشاركة في الأعراس الجماعية» التي تنظمها على امتداد العام، في مختلف إمارات ومناطق الدولة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي تقوم على أساس تعزيز مكانة الأسرة وتقوية أواصر النسيج المجتمعي، وتأكيد تلاحمه، فضلاً عن دعم طموح الشباب والشابات في تكوين أسر مستقرة وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

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