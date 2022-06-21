مدرسة الجالية الأمريكية تمنح «وسام هيثم الحمادي للصداقة الدولية» لإحدى طالباتها

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أقيمت في مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي مراسم تقليد «وسام هيثم زمزم الحمادي للصداقة الدولية» بدورته الخامسة تكريماً لذكرى أحد الخريجين وعضو في مجلس أمناء المدرسة عام 2002 وهو المرحوم هيثم زمزم الحمادي.

وجرى منح الوسام هذه السنة إلى صوفي جونيس الطالبة في الصف الحادي عشر بالمدرسة.

وحرص المرحوم هيثم زمزم الحمادي خلال حياته المهنية على خدمة دولة الإمارات بمهارةٍ وبتفانٍ وتواضع وكان متميزاً باهتمامه وقدرته على تكوين صداقات مثمرة طويلة الأمد. وتُمنح هذه الميدالية سنوياً لأحد طلبة المدرسة تقديراً لمساهمتهم في إرساء دعائم مواطنة عالمية إيجابية وبنّاءة.

وترتاد صوفي جونيس، المكرمة بوسام هذا العام، مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي منذ 11 عاماً، وقد اكتسبت مهارات عديدة كالتفكير التحليلي ورؤية الأمور من زاوية أوسع.

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