مدارس خاصة تشدد على الالتزام بالأيام المتبقية من العام

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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شددت مدارس خاصة تدرس المناهج الأجنبية في دبي على أهمية التزام الطلبة بالأيام المتبقية من العام الدراسي الجاري 2021 - 2022.

مؤكدة في رسائل خاطبت فيها أولياء الأمور، بأن آخر موعد لدوام الطلبة سيكون في 6 يوليو المقبل، وأن أي غياب سيؤثر على الطالب في العام المقبل، موضحين أن الأسبوع الجاري والمقبل سيخضع الطلبة فيهما إلى امتحانات تقييمية مما تعد فرصة لتقييم تعلم الطلاب واكتساب المهارات والإنجاز الأكاديمي.

خطوات

وأكدت الرسائل أن المدارس حثت معلميها بتقديم ملاحظات شخصية ومفصلة حول الخطوات التالية التي يمكن للطالب اتخاذها لتحقيق المزيد من التقدم.

وكان طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم اختتموا امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الدراسي الجاري، يوم الجمعة الماضية، معتبرين بذلك أن إجازة نهاية العام قد حلت، وعقدت أمس الامتحانات التعويضية للفصل الدراسي الثالث للصفوف من 3 إلى 12 لمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمناهج وزارة التربية والتعليم .

والتي تستمر حتى 24 من الشهر ذاته، وتستهدف الطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن امتحانات الفصل الدراسي الثالث أو الذين صادفتهم مشاكل تقنية خلال فترة تطبيق الامتحان وتم رصد بياناتهم من خلال الرابط المخصص لهذه الفئات، وتطبق الامتحانات التعويضية ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة. ‏

اختبارات

أكدت إدارات المدارس الخاصة أنه عقب الانتهاء من عقد اختبارات تقييمية، سيشارك الطلاب في أنشطة الإثراء لإنهاء العام، وستبدأ هذه الأنشطة اعتباراً من يوم الثلاثاء 28 الموافق يونيو وتستمر حتى اليوم الأخير من هذا العام الدراسي المقرر في 6 يوليو 2022، لافتين إلى أنهم يخططون لتنفيذ أنشطة إثرائية تتماشى مع المناهج المقدمة للطلبة.

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