جامعة أبوظبي تحصد جائزة «بيتا جاما سيجما» الذهبية العالمية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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حصلت كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي، على جائزة «بيتا جاما سيجما» الذهبية للعام 2022، وذلك تقديراً لتميزها الأكاديمي في برامج إدارة الأعمال، ليتم تكريمها من بين 615 قسماً تمثل 38 بلداً حول العالم، وتُعد «بيتا جاما سيجما» جمعية دولية مرموقة تنبثق عن اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة «AACSB».

وفي كل عام، يتم تكريم الأقسام المتميزة من بين الأعضاء في الجمعية بجوائز ذهبية وفضية وبرونزية، إضافة إلى جوائز تكرم الفئات المتميزة. ويتم من خلال هذه الجوائز تكريم الأقسام التي تضم العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات المتوفرة للطلبة بما يدعم أهداف الجمعية.

وقال البروفيسور باري أوماهوني، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي: «يسعدني أن أعرب عن خالص امتناني لجمعية بيتا جاما سيجما العالمية لتقديرها التزامنا برسالة قسم الجمعية في جامعة أبوظبي. نحرص في كلية إدارة الأعمال على توفير تجربة أكاديمية متميزة لطلبتنا وفرص مواتية لتعزيز الكفاءات والخبرات لدى أعضاء الهيئة التدريسية».

وقالت الدكتورة فوزية جابين، الأستاذ المشارك في الإدارة بكلية إدارة الأعمال والمستشارة في قسم بيتا جاما سيجما في الجامعة: «نعتز بحصولنا على الجائزة التي تأتي انعكاساً لالتزام جامعة أبوظبي المتواصل بتزويد الطلبة بتجربة أكاديمية عالمية المستوى ورحلة دراسية استثنائية عمادها المهارات القيادية».

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