«التربية» تدعو لتقييم مؤسسات الرعاية والتعليـم في مرحلـة الطفولة المبكرة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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دعت وزارة التربية والتعليم الجمهور للمشاركة في استبيان تم طرحه عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي للإدلاء بآرائهم حول تطوير إطار تقييم مؤسسات الرعاية والتعليـم في مرحلـة الطفولة المبكرة، التي عكفت الوزارة بالتعاون مع الجهات التعليمية في الدولة على تصميمه لضمان جودة التطوير الأكاديمي والشخصي للأطفال من الولادة إلى سن 8 سنوات، وفق أفضل الممارسات العالميّة وبما يتوافق مع ثقافتنا المجتمعية ويحقق أجندة الدولة الوطنية في التعليم المبكر.

وتعزيزاً للشراكة المجتمعية تسعى الوزارة إلى ضم آراء الجمهور إليها في رحلتها لتحقيق طموحات مئوية الإمارات 2071، والوقوف على الملاحظات كتغذية راجعة إضافية، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول مدى ملاءمة الإطار ووضوحه وقابليته للتطبيق في المدارس ومؤسسات الطفولة المبكرة، فضلاً عن قياس نسبة رضاهم عن إطار تقييم مؤسسات الرعاية والتعليـم في مرحلـة الطفولة المبكرة لاستخدامها ضمن عملية التحسين والتطوير المستمر للإطار ومنهجيته.

معايير

وشمل إطار تقييم مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة معايير دعم التطوير المستمر وجودة الرعاية والتعليم والتعلم في مؤسسات الطفولة المبكرة منذ الولادة حتى 8 سنوات، ويهدف الإطار إلى تمكين أولياء الأمور والمجتمعات المحلية من توفير خبرات وفرص تعلم عالية الجودة لجميع الأطفال وتعريفهم بأهمية ذلك وآثاره في تطور الأطفال الشخصي والاجتماعي والأكاديمي، بالإضافة إلى ضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساعد جميع الأطفال على النمو والتقدم مع ضمان توفير رعاية شاملة وتعلم عالي الجودة في جميع مؤسسات الطفولة المبكرة لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر حتى 8 سنوات دون استثناء، فضلاً عن توفير معايير موحدة تمكن القادة في مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من قياس جودة الرعاية والتعليم التي يقدمونها، ورفع مستوى المسؤولية لدى قادة مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وصولاً إلى قيادة متميزة على جميع المستويات. ‏‏

مشاركة

ستعمل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركائها من الجهات المحلية في الدولة على ضوء مشاركة الجمهور في الاستبيان بدراسة الآراء والملاحظات الواردة بشأن فرص التحسين والتطوير المقترحة من جانبهم، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق تطلعاتكم وتلبية توقعاتكم، في وقتٍ تحرص فيه دولة الإمارات على تطوير منظومة شاملة ومتكاملة للتعليم المبكر، إذ تمثل المراحل الأولى لبناء شخصية الطفل وصقل ثقافته ومعارفه وتنمية هويته واتجاهاته.

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