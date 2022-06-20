سارة الأميري: تسكين المعلمين والإداريين المنقولين من «مدارس الأجيال» في أخرى

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن الكوادر التدريسية والإدارية التي تم نقلها من المدارس التي تحولت إلى نموذج «مدارس الأجيال»، البالغ عددهما 10 مدارس تم تسكينهم بالفعل في مدارس أخرى. جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش اللقاء الإعلامي الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أخيراً، لمناقشة مستجدات قطاع التعليم في الدولة، وأوضحت الأميري أن المدارس الحكومية تحتاج إلى معلمين في مختلف المواد الدراسية، ولذلك فإن المعلمين المنقولين من مدارس الأجيال سوف يسدون حاجة المدارس للكوادر التدريسية، لاستمرارية عملية التعليم من دون نقص.

تعيين

وذكرت أن المشغلين لـ«مدارس الأجيال» سوف يعملون على تعيين معلمين جدد للمواد، فيما تم الإبقاء على معلمي ثلاث مواد هي اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وتتلقى حالياً مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، طلبات تسجيل الطلبة الراغبين في «مدارس الأجيال»، ويستمر التسجيل حتى 22 من الشهر الجاري، للطلبة المواطنين ومن في حكمهم، من خلال التسجيل عبر زيارة https://ajyalschools.ese.gov.ae.

‏وأوضحت المؤسسة أن الأولوية بالتسجيل في مدارس الأجيال للطلبة ممن لديهم إخوة في المدرسة، ومن سكان النطاق الجغرافي للمدرسة، أو الطلبة الموجودين في النطاق الجغرافي ذاته للمدرسة، أو خارج النطاق الجغرافي إلى المدرسة، وسكان الإمارة.

مقاعد

ولفتت المؤسسة إلى أنه سيتم النظر في الطلبات الأخرى للطلبة من خارج النطاق الجغرافي، وذلك تبعاً لتوافر المقاعد الدراسية. ‏وحددت المؤسسة شرطين للتسجيل في مدارس الأجيال، هما تسجيل الطلبة المواطنين ومن في حكمهم للالتحاق بالصف الأول سوى المسجلين مسبقاً في المدارس الحكومية أو الخاصة، وحسب توافر المقاعد الدراسية، أما التسجيل للصف الثاني إلى الرابع فيقتصر على طلبة المدارس الحكومية فقط، وحسب توافر المقاعد الدراسية. وحددت المؤسسة أسماء المدارس التي سيتم تحويلها في المرحلة الأولى إلى نموذج «مدارس الأجيال»، والتي تضم 10 مدارس في دبي والإمارات الشمالية، وهي المزهر حلقة أولى، وآل مكتوم حلقة أولى في إمارة دبي، والقرائن حلقة أولى، والفرقان حلقة أولى في إمارة الشارقة، ومشيرف حلقة أولى في إمارة عجمان، كما تضم القائمة مدرسة أم القيوين حلقة أولى في إمارة أم القيوين، والمطاف حلقة أولى، والوادي حلقة أولى، والمعيرض حلقة أولى في إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى مدرسة محمد بن حمد الشرقي حلقة أولى في إمارة الفجيرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز