جامعة الشارقة تحتفي بـ 545 من خريجات البكالوريوس

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، نظمت الجامعة حفل تخريج الطالبات لفصل الربيع للعام الأكاديمي 2021/‏ 2022م، وذلك في قاعة المدينة الجامعية، حيث بلغ عدد الخريجات بدرجة البكالوريوس من طالبات الجامعة 545 من مختلف الكليات والتخصصات، وهي: الهندسة، الشريعة والدراسات الإسلامية، القانون، الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، إدارة الأعمال، الاتصال، الحوسبة والمعلوماتية، العلوم، وكلية الفنون الجميلة والتصميم. حضر الحفل عدد من أعضاء مجلس الأمناء ونواب مدير الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع غفير من أولياء الأمور والطالبات الخريجات.

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