مدرسة «إيس» الدولية الفرنسية ثنائية اللغة ضمن خيارات «إسعاد» التعليمية

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت منى محمد العامري مديرة مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، عقد انضمام مدرسة «إيس» الدولية ثنائية اللغة، والواقعة في منطقة ند الشبا بإمارة دبي، لتنضم المدرسة بذلك إلى خيارات القطاع التعليمي لدى المركز، مقدمة لحاملي البطاقة، خصماً حصرياً بنسبة 20 % على الرسوم الدراسية للطلاب الجدد والمستمرين، للمراحل الدراسية من الروضة إلى الصف التاسع، ابتداء من العام الدراسية 2023/2022.

وبموجب عقد الانضمام، تصبح مدرسة «إيس» الدولية ثنائية اللغة، والتي تعد من المدارس المميزة في إمارة دبي، ضمن العروض المقدمة من القطاع التعليمي في المركز، إلى جانب العديد من المدارس والجامعات ورياض الأطفال، التي تقدم خصومات متنوعة لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى.

وتهدف مدرسة «إيس» الفرنسية الدولية ثنائية اللغة، إلى اكتساب كل طالب طلاقة في اللغتين الفرنسية والإنجليزية، والقدرة على التعبير عن أنفسهم بسهولة متساوية، شفهياً وكتابياً، باللغتين، بالإضافة إلى أن المدرسة تقدم للطلبة، التعليم المتعمق للثقافات المختلفة، الأمر الذي يتيح لهم الوصول إلى التعليم العالي في أي مكان في العالم.

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