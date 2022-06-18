جامعة الشارقة تخرّج 293 طالباً لفصل الربيع

المصدر: الشارقة- البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، نظمت الجامعة، صباح اليوم حفل تخريج الطلاب لفصل الربيع للعام الأكاديمي 2021/ 2022م، وذلك على مسرح قاعة المدينة الجامعية.

وبلغ عدد الخريجين بدرجة البكالوريوس من طلبة الجامعة 293 طالباً من كليات: إدارة الأعمال، والاتصال، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والحوسبة والمعلوماتية، والشريعة والدراسات الإسلامية، والعلوم، والفنون الجميلة والتصميم، والقانون والهندسة.

حضر الاحتفال أعضاء مجلس الأمناء، ونواب مدير الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ولفيف من المدعوين، وأولياء أمور الطلاب وعائلاتهم.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة كلمة، قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي على رعاية سموه الكريمة للحفل، وحرص سموه على أن تواصل الجامعة تقدمها في مختلف المجالات كونها منارة علمية متميزة.

وأشار مدير الجامعة إلى المكانة الكبيرة والمراكز العالمية، التي حققتها جامعة الشارقة، قائلاً: «يجسد حفلنا لهذا اليوم بأن كوكبة جديدة من الخريجين قد تزودت، بما تحتاج إليه من العلم والمعرفة لمواجهة جوانب من متطلبات هذه الحياة، وذلك تحت قباب جامعة الشارقة ومكوناتها العلمية والمعرفية والمهارية، والتي تقوم رسالتها وعملها وتحدياتها على التفوق والتميز في كل ما تقدمه لطلبتها في هذه الآفاق، ولاسيما تلك التي تقتضيها أسواق العمل، والتي حققت جامعة الشارقة على أساسها واعتماداً على التوجيهات السديدة والرشيدة لها من قبل مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المراكز الأولى، والمتقدمة جداً على المستويات العالمية، من حيث المكانة الأكاديمية والعلمية والتقنية والاستدامة وغيرها».

مباركة

ووجه مدير الجامعة التهاني والتبريكات إلى الخريجين، مشيداً بما قاموا به من جهود كبيرة طوال فترة دراستهم بالجامعة، كما حثهم على الجد والاجتهاد في حياتهم العملية، معتمدين على ثقتهم بأنفسهم وعلمهم ومهاراتهم، التي اكتسبوها طوال سنوات دراستهم في الجامعة، ثم هنأ أولياء أمور وذوي الخريجين، مثمناً رعايتهم وتربيتهم السليمة.

ودعا مدير الجامعة في ختام كلمته الخريجين إلى الوقوف تقديراً واحتراماً لأولياء أمورهم وأساتذتهم لما قدموه من بذل وعطاء، خلال رحلة التعليم الطويلة.

وألقى خريج كلية الاتصال الطالب حمد الكندي كلمة نيابة عن الخريجين، قدم فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومؤسس جامعة الشارقة على تشييد الجامعة كونها أحد الصروح العلمية الرائدة.

كما قدم الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي على كريم رعاية سموه للجامعة، ودعمه لها لتواصل مسيرتها المتميزة.

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