جامعة الإمارات تشارك في مهرجان طلاب الجامعات «تايمز» برؤية مستقبلية

المصدر: العين - البيان

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شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات المهرجان الطلابي الذي نظمته مؤسسة تايمز العالمية، بالتعاون مع جامعتي خليفة وروتشستر، وأقيم على مدار يومين في كل من جامعة خليفة في أبوظبي ومجمع جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي بمشاركة عدد من مؤسسات التعليم العالي المحلية والدولية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلاب وأولياء أمورهم لاختيار الجامعات التي تلبّي رغباتهم وتحقّق طموحاتهم.

وأشارت الدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائب المشارك لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات إلى أن إدارة الجامعة تحرص على التواجد في مثل تلك الفعاليات، من منطلق كونها الجامعة الوطنية الرائدة ـ جامعة المستقبل ـ والتي تعمل على تحقيق الخطط والرؤى والبرامج الاستراتيجية الوطنية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، والعمل على إعداد الخريجين والخريجات من أبناء الدولة، المؤهلين والمزوّدين بمخرجات أكاديمية نوعية عالية الجودة، تلبي تحقيق الرغبات والطموحات للطلبة.

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