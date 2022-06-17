عائشة النقبي .. صاحبة همة تبصر بالعلم والتفوق

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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نالت عائشة النقبي، مواطنة من أصحاب الهمم، الماجستير في القانون المدني من جامعة الشارقة بدرجة الامتياز الكاملة بمعدل (4 من 4)، خلال العام الجاري، فحققت المركز الأول على الدفعة رغم إعاقتها البصرية متجاوزة كل الصعاب، ومؤكدة أن المرأة الإماراتية من ذوي الهمم تعد شريكاً استراتيجياً للرجل، وأصبحت ركناً أساسياً في التنمية والتطوير، كما كانت على قدر كبير من المسؤولية وقبول التحدي، فعملت جنباً إلى جنب مع الرجل في سبيل إعلاء راية الوطن عالية خفاقة في مختلف المحافل الدولية، وشاركت بفاعلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأفراد مجتمعها، محققة بذلك آمال وطموحات شعبها، كما أن الثقة الغالية التي منحتها القيادة الرشيدة للدولة للإماراتيات من أصحاب الهمم وضعنها نصب أعينهن، كما جعلتهن يشعرن دائماً بأنهن أهل لهذه المسؤولية، وتضعهن أمام تحد للوصول إلى أعالي القمم التي تسطح كنجوم في سماء الفخر والاعتزاز. وأوضحت عائشة النقبي، مستشار في التحكيم التجاري الدولي ومحكم دولي ومدرب معتمد من البورد الأمريكي لـ«البيان» أن رغم كل الظروف والتحديات التي واجهتها، بسبب إعاقتها البصرية إلا أنها بالإرادة حققت المستحيل، ولأنها تنتمي إلى وطن يطمح بسمو أبنائه تخرجت في الثانوية العامة في العام 2011 بنسبة عالية فاقت الـ 90%، حيث تلألأ اسمها بين الأوائل على مستوى الدولة، كما كانت من الأوائل على مستوى مكتب الشارقة التعليمي، وعلى مستوى فئة ذوي الهمم، فتحدت الصعاب ملتحقة بجامعة الشارقة لدراسة تخصص القانون، ومن ثم نيل درجة الماجستير في بدرجة الامتياز.

تميز

وروت بأنها أحبت دراسة القانون في جامعة الشارقة، ورغم إعاقتها البصرية إلا أنها تميزت وتخرجت بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في العام 2016، ذلك العام الذي تم اختيارها فيه لتكون عضواً في مجلس الإمارات للشباب، حيث كان المجلس وقتها في دورته الأولى، والذي قدمت فيه الكثير من المبادرات الشبابية، بالتعاون مع الأعضاء، والتي تمتد على نطاق واسع محلياً ودولياً، ومن ثم وبتشجيع من أسرتها وزوجها وإرادتها القوية أكملت الماجستير في القانون الخاص وتميزت فيه، كما أنها بصدد إكمال الدكتوراه في القانون، لافتة إلى أنها أصبحت اليوم مستشاراً في التحكيم التجاري الدولي ومحكماً دولياً حاصلة على الكثير من العضويات الدولية والمحلية، أبرزها عضوية لجنة حقوق الإنسان، وكذلك مدرب معتمد في مجال التنمية البشرية والإدارة والقانون وحاصلة على الاعتماد من البورد الأمريكي، وعلى الاعتماد الأوروبي انيكساس.

توظيف

وأضافت النقبي إن رسالة الماجستير التي نالتها تختص بأصحاب الهمم وتوظيفهم، وفق قانون العمل الاماراتي، وإن أبرز التحديات التي واجهتها قلة المصادر وجمع الاستدلالات وقلة الموظفين من أصحاب الهمم في المؤسسات، ما زاد من المعاناة في وقت البحث والوصول إلى النتائج المرجوة، إضافة إلى الموازنة بين الدراسة ومتطلبات الأسرة، إلا أنها تمكنت من اجتياز التحدي بنجاح. وأوضحت أنها التحقت بالوظيفة محكماً دولياً العام 2018، إضافة إلى عملها باحثاً قانونياً في دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة.

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