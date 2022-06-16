انطلاق الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الثالث من 20 حتى 24 يونيو الجاري

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية للامتحانات التعويضية للفصل الدراسي الثالث للصفوف من 3 إلى 12 لمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمناهج وزارة التربية والتعليم التي تنطلق من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته.

وحددت المؤسسة عدة توجهات عامة للاختبارات إذ حددت الطلبة المستهدفين في الامتحانات التعويضية وهم المتغيبين بعذر مقبول عن امتحانات الفصل الدراسي الثالث أو الذين صادفتهم مشاكل تقنية خلال فترة تطبيق الامتحان وتم رصد بياناتهم من خلال الرابط المخصص لهذه الفئات، وتطبق الامتحانات التعويضية ورقيا للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة.

‏وأكدت المؤسسة ان تطبيق الامتحانات التعويضية سيكون إلكترونيًا للصفوف من الخامس وحتى الثانية عشر من خلال الحضور للمدرسة لجميع الطلبة في مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، مؤكدة ان معلم المدرسة يختص بإعداد وتنظيم تطبيق امتحانات الفترة التعويضية لنهاية الفصل الدراسي لمادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية في الصفوف من 5 إلى 11 خلال الفترة المحددة ويتم رصد واعتماد الدرجة في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 23 يونيو الجاري ويتقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في المدارس الخاصة المطبقة لمنهج الوزارة باللجان الامتحانية بمدارس التعليم العام الحكومية وعلى جميع الطلبة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات وعلى الطلبة الالتزام بالزي المدرسي الرسمي.

‏وحددت المؤسسة الفترة الكلية للامتحان ساعتين وفقرات الأسئلة غير مقيدة بزمن ويسمح للطالب العودة للمراجعة قبل تسليم الامتحان ويسمح للطالب الخروج من القاعة بعد ساعة واحدة من بعد الامتحان، ولا يوجد امتحان بديل لامتحانات الفترة التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الثالث ولا لأصحاب العذر المقبول أو الخلل التقني ويرصد للطالب غياب بعذر مقبول في رابط الغياب وتطبق كافة الإجراءات الواردة في دليل استعدادات المدارس امتحانات نهاية العام الدراسي الثالث على الطلبة

ويبدأ طلبة الثاني عشر لمسار النخبة والمتقدم والعام اختبارات اليوم الأول بمادتي الفيزياء والدراسات الاجتماعية بواقع جلستين في اليوم وتبدأ الجلسة الأولى من 8:30 حتى 10:30 صباحا، ‏اما الجلسة الثانية تبدأ من 11:00 حتى 1:00 ظهرا، ‏اما المسار التطبيقي يتقدمون الامتحانات العلوم التطبيقية والدراسات الاجتماعية.

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