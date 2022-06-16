«كلية فاطمة» تنال الاعتماد الدولي في الأشعة والتصوير الطبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصد قسم الأشعة والتصوير الطبي في كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، شهادة الاعتماد من مؤسسة الاعتماد الدولي البريطاني «ASIC» لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.

وأكدت المؤسسة البريطانية أن قسم الأشعة والتصوير الطبي بالكلية يستحق هذا الاعتماد بجدارة، نظراً لحصوله على درجة «التميز» في التعلم والتعليم، والتسويق والتوظيف، ومعايير ضبط وتحسين الجودة، وجاهزية المباني والصحة والسلامة، والموارد الإدارية والبشرية، والخدمات الطلابية المتقدمة.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن قيادة الدولة الرشيدة توفر كافة أشكال الدعم للمنظومة التعليمية في الدولة وجميع المؤسسات العاملة بالقطاع، ومنها «أبوظبي التقني» الذي يحرص على العمل وفق معايير تنافسية متطورة لتحقيق الريادة العالمية.

وبيّن أن استراتيجية «أبوظبي التقني» تهدف إلى تمكين كلية فاطمة للعلوم الصحية من استكمال إجراءاتها للحصول على الاعتراف الدولي من قبل هيئات الاعتماد الدولي في جميع برامجها الأكاديمية.

مكانة

من جانبه قال الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية: إن هذا الاعتماد الدولي يرسخ المكانة العالمية لكلية فاطمة بوصفها مؤسسة رائده ومتميزة، مشيراً إلى أن مؤسسة الاعتماد الدولي البريطاني «ASIC» تعمل على تقييم ومراجعة القطاع التعليمي في مختلف الجامعات والكليات الدولية، بناءً على أسس ومعايير عالمية في المجال التعليمي، وذلك لتحسين جودة التعليم ومخرجاته.

ولفت إلى أن الاعتماد الدولي الجديد يمنح الكلية عضوية مجموعة الأمم المتحدة في التأثير الأكاديمي، بجانب عدة امتيازات، منها ضمان استمرارية معايير الجودة، وتطوير وتعزيز العلاقات والشراكات الدولية، وتحسين التصنيف العالمي للجامعات، واستقطاب وتوظيف الكفاءات الدولية، وتحسين وتطوير المهارات البحثية في تخصص الأشعة والتصوير الطبي بالكلية.

من جهته قال الدكتور علي هلال النقبي مدير كلية فاطمة للعلوم الصحية: إن الكلية توفر حزمة من البرامج الأكاديمية المعتمدة في تخصصات عدة، منها التمريض، والإسعاف والطوارئ، والعلاج الطبيعي، والأشعة والتصوير الطبي، والصيدلة، وعلم النفس، داعياً أبناء الوطن إلى سرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للكلية.

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