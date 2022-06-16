15 يوليو المقبل نهاية دوام الهيئات الإدارية والتدريسية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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قالت معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إنه لم يطرأ تغيير على نظام إجازة نهاية العام الدراسي الجاري بالنسبة للهيئات الإدارية والتدريسية، والتي ستبدأ يوم الاثنين 18 من يوليو المقبل.

جاء ذلك رداً على استفسارات الميدان التعليمي حول مواعيد نهاية العام الدراسي الجاري 2021 2022-، للهيئات الإدارية والتدريسية الذي تم تعميمها من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على المدارس الحكومية مطلع الأسبوع الجاري للتنويه والتذكير. وقالت معالي الأميري في تصريحات صحافية أمس الأول: إن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أرسلت بتاريخ 27 أكتوبر التقويم المدرسي للعام الدراسي للهيئات الإدارية والتدريسية كافة، والذي تضمن موعد نهاية العام الدراسي الجاري، وحسب هذا التقويم فإن نهاية العام الدراسي، يكون يوم الخميس 14 يوليو المقبل.

وتابعت معاليها: بعد تطبيق نظام العطلة الأسبوعية الجديد، والذي تبدأ فيه أيام العمل من الاثنين حتى الجمعة، وبذلك أصبح آخر يوم في العام الدراسي الجاري هو يوم الجمعة 15 من يوليو المقبل، ومن ثم تبدأ إجازة الصيف بالنسبة للمعلمين يوم الاثنين 18 يوليو.

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