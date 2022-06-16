شكاوى من طول امتحان الفيزياء للمسارات التعليمية الثلاثة

المصدر: متابعة – رحاب حلاوة، جميلة إسماعيل، عصام الدين عوض

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اشتكى طلبة الصف الثاني عشر، في مختلف الإمارات، من صعوبة الورقة الامتحانية لمادة الفيزياء للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي 2021 2022-، للمسارات التعليمية الثلاثة (العام والمتقدم والنخبة)، مؤكدين أن الورقة الامتحانية لمادة الفيزياء شملت العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى مهارات تفكير عليا، معتبرين أن الامتحان يحتاج إلى فترة أطول.



وتفصيلاً عبّر طلبة مسار النخبة عن استيائهم من غموض الأسئلة وقصر الفصل الدراسي الثالث وتكدس محتواه التعليمي، موضحين أن منهج الفيزياء كان يحتاج لوقت أطول لإنهائه وإتمام المراجعة عليه.



وقال طلبة المسار المتقدم: إن الأسئلة جاءت غير مباشرة، وكانت تحتاج إلى تفسير من قبل معلم أو موجه للمادة، مؤكدين أنها كانت على خلاف ما تدربوا عليه، بالإضافة إلى حاجة الأسئلة إلى وقت أطول في التفكير، أما طلبة المسار العام فأوضحوا أن الأسئلة جاءت مربكة وفي مستوى الطالب المتفوق ولم تراعي الفروق الفردية بين الطلبة. وأكد عدد من طلبة مدارس دبي أن امتحان مادة الفيزياء كان مليئاً بالأسئلة التي تحتاج إلى وقت طويل في الحل، كما تحتاج إلى تركيز عالٍ.



مراجعة



وأكدت إدارات مدارس حكومية، أن مادة الفيزياء والكيمياء خصوصاً من أكثر المواد التي يشتكي منها الطلاب، لذلك حرصت على تخصيص حصص للمراجعة المكثفة وحل التمارين والنماذج.



صعوبة



كما أكد طلبة في مدينة العين لـ «البيان» أن أسئلة الفيزياء احتوت على صعوبة لا سيما تلك المتعلقة بالمسائل والقوانين. وقال الطالب خليفة الكندي، مسار عام: «لقد جاءت أسئلة امتحان مادة الفيزياء متنوعة في معظمها، وأرى أنها ناسبت مستويات الطلبة التعليمية كافة»، فيما أكد الطالب محمد الكلباني، مسار عام، على مواجهته صعوبات متعلقة بحل المعادلات والقوانين الفيزيائية والمسائل.



وقال علي الساعدي، مسار عام: «على الرغم من حرصي على المذاكرة المستمرة، إلا أنني وللأسف واجهت صعوبة في حل بعض الأسئلة». كما أشار محمد الحساني، مسار عام إلى أن الامتحان حوى بعض الأسئلة التي تقيس قدرات الطلبة، وفيها نوع من الصعوبة.



وقال عادل العبيدلي، مدير مدرسة أم غافة للتعليم الثانوي في العين: «من خلال مروري على قاعات ولجان الطلبة، أفاد البعض منهم أن الامتحان كان في مستواهم، وتم تدريبهم عليه سابقاً، فيما اشتكى طلبة المسار المتقدم من صعوبة امتحان مادة الفيزياء، وأرى أن ذلك يعتمد على الفروق الفردية بين الطلبة»، فيما أوضح الدكتور سيف النيادي، مساعد المدير الأكاديمي في مدرسة أم غافة للتعليم الثانوي أن الوقت المحدد للامتحان كان كافياً للإجابة عن الأسئلة والمراجعة.



تباين



إلى ذلك، تباينت آراء طلبة الشارقة وعجمان المسار المتقدم والعام في امتحان مادة الفيزياء، وبين بعض طلبة المسار المتقدم أن الورقة الامتحانية في مادة الفيزياء كانت في مستوى الطالب المتوسط، فيما أكد آخرون أن الورقة الامتحانية حوت بعض الأسئلة المهارية.

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