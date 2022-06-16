جامعة الإمارات تبحث التعاون مع كلية الشرطة بأبوظبي

المصدر: العين - البيان

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عقد مكتب النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات اجتماعاً مع وفد من كلية الشرطة بأبوظبي، وذلك في الحرم الجامعي بمدينة العين، بحضور الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي وعدد من المختصين بالجامعة، والعميد أ. د جاسم العنتلي، العميد الأكاديمي لكلية الشرطة ويرافقه العقيد د. خلفان الشامسي، مساعد العميد لشؤون البحث العلمي، والنقيب عمر الشحي، نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وتمت مناقشة التعاون لبناء منظومة متكاملة للبحث العلمي.

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