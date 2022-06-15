جامعة الإمارات تبحث التعاون العلمي والبحثي مع كلية الشرطة بأبوظبي

المصدر: العين - البيان

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عقد مكتب النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعاً مع وفد من كلية الشرطة بأبوظبي، وذلك في الحرم الجامعي بمدينة العين، بحضور الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات وعدد من المختصين في الجامعة، والعميد أ. د جاسم محمد العنتلي، العميد الأكاديمي لكلية الشرطة أبوظبي ويرافقه العقيد د. خلفان خميس الشامسي، مساعد العميد لشؤون البحث العلمي، والنقيب عمر أحمد الشحي، نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء.

وتناول اللقاء سُبل التعاون المشترك بين الطرفين لبناء منظومة متكاملة للبحث العلمي وتبادل الخبرات في المجال العلمي والتقني لتعزيز العلاقات، حيث أكد الحضور ضرورة العمل على وضع استراتيجية لشراكة نموذجية.

وقدم الدكتور أحمد علي مراد شرحاً متكاملاً عن البحث العلمي في الجامعة وتناول المبادرات الريادية والشراكات العالمية والإقليمية والمحلية للجامعة سواء مع الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص المختلفة.

مجالات

كما تمّت مناقشة التعاون بين جامعة الإمارات وكلية الشرطة في مجالات البحث العلمي في المجالات ذات الأهمية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «المجلة المحكمة»، ووضع مكافآت وحوافز لأعضاء هيئة التدريس المشاركين في المشاريع البحثية بين الطرفين، وتصميم مبادرات تخدم الجهتين وتعزز رعاية الموهوبين والمبتكرين، لا سيما وأن جامعة الإمارات تُعدّ أول جامعة تحصل على (118) براءة اختراع، وارتفاع نتائج مؤشراتها عالمياً في مجال البحوث خصوصاً في آخر سنتين.

وفي الختام أكد الجانبان حرصهم على وضع استراتيجية للشراكة بين الطرفين تماشياً مع مبادئ الخمسين لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع خارطة عمل لتحقيق التكامل ووخصوصاً المبدأ الرابع: المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري من خلال تطوير التعليم واستقطاب المواهب، وكذلك المبدأ السادس ترسيخ السمعة العالمية، وذلك من خلال توحيد الجهود والاستفادة المشتركة من الإمكانيات والعمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات، وكذلك المبدأ السابع التفوق الرقمي والتقني والعلمي وترسيخ الدولة عاصمة للمواهب، للمساهمة في خلق جيل من العلماء والقادة المؤثرين ونشر مُخرجات المشاريع البحثية في المؤتمرات الدولية ومراكز الأبحاث عالمياً.

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