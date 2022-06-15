طلبة الثانوية يجتازون «الإنجليزية» بسهولة

المصدر: متابعة: جميلة إسماعيل، عصام الدين عوض

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أكد عدد من طلبة الثانوية العامة، المسار العام، والذين قاموا بتأدية امتحان اللغة الإنجليزية أمس سهولة أسئلة الامتحان والتي كانت مباشرة في معظم المحتوى.

وقال الطالب أحمد علي راشد الكتبي: «استطعت الإجابة على كافة أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، حيث تضمن الامتحان 3 فقرات تشمل 8 إلى 9 أسئلة، ولم يتضمن أسئلة غامضة أو محيرة».

وقال خالد حمد النيادي: كانت هناك حالة ارتياح بين الطلبة تجاه أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، حيث خرج الطلاب قبل انتهائه بنصف ساعة، مؤكداً سهولة ووضوح الأسئلة وأنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تكن هناك أي صعوبة للطلبة الممتحنين.

وأشار الطالب عمر سعيد الكعبي إلى أن الوقت المحدد للامتحان كاف للإجابة عن الأسئلة والمراجعة، حيث خرج معظم الطلبة من قاعات الامتحانات قبل انتهاء الوقت المحدد بنصف ساعة آملاً بأن تكون أسئلة باقي الامتحانات بنفس المستوى الذي جاء عليه امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وقال عادل العبيدلي مدير مدرسة أم غافة للتعليم الثانوي في منطقة العين: «نحرص فعلياً على استقبال الطلبة بإعطائهم النصائح والتوجيهات بعدم التوتر النفسي الذي من شأنه وللأسف الشديد بأن يعيق من سير أدائهم للامتحان باطمئنان، إلى جانب حرصنا الكبير على عدم مواجهة الطلبة لأي مشاكل فنية»، مشيراً إلى أن مستوى امتحان مادة اللغة الإنجليزية كان في متناول الطلبة ولم تواجههم أي صعوبات في الإجابة على كافة الأسئلة.

وأضاف: «لم نتلق أي شكاوى من الطلبة وجميعهم أجابوا عن أسئلة الامتحان خلال الوقت المحدد، ووفرنا كافة الإمكانات لعقد الامتحانات في بيئة مهيأة بعوامل الهدوء والراحة لكافة الطلبة حتى يتمكنوا من تأدية امتحاناتهم بيسر وسهولة، وليكون حافزاً لهم كنقطة انطلاق لتحقيق أفضل النتائج».

الشارقة وعجمان

وعبر طلاب المسار المتقدم والعام والنخبة في الشارقة وعجمان، امتحان مادة اللغة الإنجليزية في الفصل الدراسي الأخير، الذي أدوه صباح أمس بسلام، حيث أكد بعض الطلبة أنها أتت دون صعوبات تذكر في التعاطي معها في الفصل الأخير من العام الدراسي الحالي، وأجمعوا على مرونة وسهولة الامتحان، حيث إن الأسئلة جاءت صريحة ومباشرة.

وبينوا أن بعض الأسئلة تحتاج إلى التروي والتفكير قبل الإجابة عنها، كما أن سؤال القراءة تضمن نصين، الأمر الذي ساعدهم في اختيار الأسهل، وأعربوا عن سعادتهم بسير الامتحانات دون مشاكل تقنية.

وأشار الطلبة إلى أنهم تفاجأوا بتحديد زمن الإجابة عن بعض الأسئلة، الأمر الذي أربكهم قليلاً.

من جهتها أكدت الدكتورة ندى البكري، مدير مدرسة الأهلية الخيرية الخاصة في القادسية بالشارقة، أن الورقة الامتحانية في مادة اللغة الإنجليزية أتت بصورة مناسبة تتوافق مع قدرات الطلبة ذوي المستويات المتوسطة، وجاءت كذلك لتقيس قدرات الطلاب من خلال المهارات التي درب المعلمون الطلبة عليها على مدار الفصل الدراسي الأخير للعام الدراسي الحالي، وأنها واضحة وخالية من التعقيد، حيث ركزت على مهارات الفهم والاستيعاب.

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