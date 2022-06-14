كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي الــ23 عالمياً لدارسي الدكتوراه

المصدر: دبي- سيد صالح

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نالت «كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي» المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والــ23 على مستوى العالم على قائمة أفضل كليات إدارة الأعمال لدارسي شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال، الصادرة، أمس، عن مجلة «سي إي أو ورلد» الأمريكية.

وترصد المجلة في قائمتها أفضل كليات إدارة الأعمال على مستوى العالم لنيل شهادة الدكتوراه في عام 2022. واستندت المجلة إلى عدة معايير في تصنيف كليات إدارة الأعمال، ومنها وضع خريجي كل كلية في سوق العمل.

وتفوقت «كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي» في القائمة على كليات مرموقة لإدارة الأعمال على مستوى العالم، ومنها «كلية إدارة الأعمال بجامعة مدينة برمنغهام» البريطانية، والتي جاءت في المركز الــ 25، و«مدرسة لوزان للأعمال» بمدينة لوزان السويسرية، والتي جاءت في المركز الــ 27، و«كلية كينجستون للأعمال بلندن»، و«جامعة ليفربول جون مورز» البريطانيتين اللتين نالتا المركزين الـ 30 والــ31، على التوالي.

وكانت صدارة القائمة من نصيب «كلية أليانس مانشستر للأعمال» البريطانية، فيما جاءت «كلية ريتشارد جيه. فوكس للأعمال والإدارة بجامعة تيمبل» الأمريكية في المركز الثاني، و«كلية إس دي إيه بوتشوني للإدارة» الإيطالية في المركز الثالث.

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