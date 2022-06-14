مواصلات الإمارات تطلق نظام حصر وتسجيل الطلبة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مواصلات الإمارات نظاماً لحصر وتسجيل الطلبة في خدمة النقل المدرسي الحكومي للعام الدراسي المقبل 2022/‏‏‏‏2023 عبر الحافلات المدرسية التابعة للشركة.

وقال هلال المرزوقي، مدير مشروع تسجيل الطلبة في مواصلات الإمارات؛ إن النظام الجديد يقوم بحصر أعداد وبيانات طلبة المدارس الحكومية الراغبين في الحصول على خدمة النقل المدرسي، وسيتيح لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم في هذه الخدمة طوال شهري يونيو الحالي ويوليو المقبل.

وأضاف أن النظام يهدف إلى تعزيز تجربة المتعامل مع خدمة النقل المدرسي وتطوير منظومة الخدمات الرقمية المرتبطة بها، من خلال جمع بيانات الطلبة وتسهيل وتنظيم إجراءات تسجيلهم في خدمة النقل المدرسي الحكومي وقبل مدة كافية من بدء العام الدراسي الجديد.

مشيراً إلى أنه ضمن خطة التعريف بالنظام وفوائده الإيجابية لأولياء الأمور وأبنائهم الطلبة ومباشرة خطة التنفيذ، تم البدء في توجيه رسائل نصية قصيرة SMS إلى أولياء أمور الطلبة وذويهم تتضمن رابط التسجيل من خلال خدمة «شات بوت» على تطبيق التواصل العالمي واتساب، مدعومة بإرشادات تقدمها المساعدة الافتراضية «آمنة»، وسيتعين على الراغبين في التسجيل اتباع عدد من الخطوات البسيطة يتم بموجبها إدراج رقم الهوية الإماراتية، ورقم الهاتف المتحرك، وتحديد موقع السكن، وإضافة بيانات الطلبة الراغبين في استخدام الحافلة .

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