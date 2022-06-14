3 طلاب يبتكرون نظاماً للري عن بعد

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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ابتكر طلبة نادي الإمارات العلمي سلطان الزرعوني وأحمد الزرعوني وعبدالرحمن إبراهيم نموذجاً يساعد المزارعين على ترشيد استهلاك مياه الري والحفاظ عليها، وتقليل الفاقد، وخصوصاً في الأماكن التي تعاني شحاً في المياه.

وأوضح الطلبة أن المشروع نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لري الأراضي حسب الطلب وعن بعد، ما يساعد أصحاب المزارع على إدارة متطلبات الري لمزارعهم بطريقة فعالة ويقلل التكاليف والجهد، كما يلبي احتياجات المزارع من مستويات مختلفة من الري بناءً على الظروف الجوية.

وذكروا أن المشروع يتكون من مجموعة مضخات وحساسات تدار عن طريق متحكم يتصل بشبكة الإنترنت لاستخدام معلومات الطقس ونقلها ما يسمح للمطورين بالوصول إلى بيانات الطقس الحالية والسابقة والمستقبلية للاستفادة منها في التطبيقات على مواقع الويب وذلك اعتماداً على أحوال الطقس ومنها درجة الحرارة والأحوال الجوية والرطوبة في الطقس والتربة.

ويتيح المشروع إدارة النظام عن بُعد، كما أنه يتلقى تقارير عن أحوال الطقس الحالية في موقع الأرض الزراعية، ما يساعد المزارع على أن يكون أكثر دراية بحالة النباتات.

وذكروا أن هذا الابتكار يتميز بكونه متصلاً بالإنترنت ومعلوماته المتاحة في الوقت الفعلي يمكن أن يكون نموذجاً رائعاً لتحقيق أفضل استخدام لمياه الري وتحقيق نظام شبه آلي يمكن التحكم فيه عن طريق إدخال درجة الحرارة يدوياً وتشغيل المضخات وفقاً لذلك وكذلك إدارة مضخات المياه بشكل كامل باستخدام نظام إلكتروني وتحقيق نظام مؤتمت بالكامل لا يتطلب إدخال المستخدم ويعتمد على الإنترنت لاستقبال أحوال الطقس.

وأكدوا أن بحثهم وتجربتهم لهذا الابتكار أظهرت قدرة النظام على العمل مع ومن دون الإنترنت، ما يسمح لأصحاب المزارع بالتحكم الكامل في عمليات الري عند الحاجة، وذلك بفضل اندماج كل من نظم الري الأوتوماتيكي واليدوية. والجدير بالذكر أن الطلبة شاركوا في المسابقة الافتراضية للعلوم والتكنولوجيا التي نظمها اتحاد الشباب في هونج كونج في الفترة من 10 وحتى 12 يونيو الجاري وحصلوا على جائزة تقديرية لهذا العمل المتميز ووصل المشروع للنهائيات ضمن 81 مشروعاً من 21 دولة.

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