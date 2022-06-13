سلطان القاسمي يعتمد 100 مليون درهم ميزانية بحثية لـ«أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة - وام

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ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، صباح أمس اجتماع مجلس أمناء الجامعة، واطلع صاحب السمو رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، خلال الاجتماع على عدد من إنجازاتها في المجالات المختلفة، مشيداً بالدور الذي يلعبه مجلس أمناء الجامعة في وضع خطط تطوير الجامعة ومتابعة تنفيذها مع الكوادر الإدارية والتدريسية والطلبة، واعتمد سموه عدداً من القرارات التي تدعم تقدم وتطور الجامعة وتلبية كل احتياجاتها.

واعتمد المجلس الميزانية التشغيلية للجامعة للعام الأكاديمي المقبل بالإضافة إلى ميزانية خاصة بالبحث العلمي تبلغ 100 مليون درهم، واعتمد سياسة جديدة للإنفاق على المنح الدراسية والبحوث، كما وافق المجلس على قرار ترقية عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وتجديد عقودهم.

تخريج

وأعرب أعضاء مجلس الأمناء خلال الاجتماع عن تقديرهم لعائلة الشيخة ناعمة بنت ماجد القاسمي لمساهمتهم القيّمة في صندوق المنح الجامعية، والتي ستؤدي إلى إنشاء «كرسي أستاذية الشيخة ناعمة بنت ماجد القاسمي في التعليم متعدد التخصصات» في الجامعة الأمريكية في الشارقة.

هذا وقد خرّجت الجامعة الأمريكية في الشارقة في فصل ربيع 2022 (529) طالباً وطالبة منهم 425 في مرحلة البكالوريوس و104 في مرحلة الدراسات العليا.

وتوزع الخريجون والخريجات على مختلف كليات الجامعة، حيث كان لكلية العمارة والفن والتصميم 112 خريجاً وخريجة، ولكلية الآداب والعلوم 77 خريجاً وخريجة، ولكلية إدارة الأعمال 144 خريجاً وخريجة، ولكلية الهندسة 196 خريجاً وخريجة.

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