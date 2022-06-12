250 كشافاً من المدارس يشاركون في الملتقى الكشفي الطلابي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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نظمت جمعية كشافة الإمارات، ومفوضية كشافة رأس الخيمة، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الملتقى الكشفي الطلابي لفرق الكشافة الطلابية للمدارس الحكومية في رأس الخيمة، تحت شعار «ولاء وانتماء»، بمقر مدرسة الخران، الحلقة الأولى، بمشاركة 250 كشافاً ومرشدة، يمثلون المدارس الحكومية برأس الخيمة.

وتضمّن الملتقى، الذي شارك فيه عدد من المدارس الحكومية والخاصة برأس الخيمة، محطات، بدأت بترديد قسم الولاء للدولة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وترديد الشعارات التي تعكس الحب والولاء والانتماء للوطن، بالإضافة إلى البرامج التي تساعد الطلبة في اكتساب المهارات والفنون الكشفية، ومهارات الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى التعرف إلى التراث الإماراتي، والعادات والتقاليد، وتضمنت استخدام التقنيات الحديثة، مثل الميتافيرس، والتي ساعدت الطلبة في استكشاف المتاحف.

وشهدت الفعاليات مشاركة أولياء الأمور في تقديم فنون السنع الإماراتي، والعديد من الأنشطة التي كانت مليئة بالحماس والإثارة والتشويق والمرح، لجميع المشاركين في الملتقى، وقد تميز الملتقى بتقديم شارات الهواية في مجال الخزف والنجارة والتجوال الافتراضي، واصنع بيدك، وأعمال الريادة، بادرت أكثر من 20 ولية أمر في التطوع، وذلك بمشاركة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ودائرة الآثار والمتاحف، ومنطقة رأس الخيمة الطبية، ومفوضية مرشدات رأس الخيمة.

وأفاد محمد حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة رأس الخيمة، بأن المفوضية حريصة على تنظيم الفعاليات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى أبنائنا من الكشافة، من جميع المراحل العمرية.

ومن جانبها، أكدت مريم عبد الله الشحي رئيسة مفوضية مرشدات رأس الخيمة، أن الحركة الكشفية والإرشادية في الدولة، تقوم على جناحين تحلق بهما، من أجل المساهمة في تحقيق البناء المتكامل لأبنائنا من المواطنين والمقيمين على أرض هذا البلد الطيب، على حدٍ سواء، وهما جمعية كشافة الإمارات، وجمعية مرشدات الإمارات.

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