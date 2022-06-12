طلاب مدارس يزورون إسطبلات «فرسان شرطة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار وفد من طلبة مدرسة جرن يافور ومدرسة الظاهر للتعليم الأساسي إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، واطلعوا على أهداف دوريات الفرسان وجهودها في حفظ الأمن بالأحياء السكنية في إمارة أبوظبي.

وأكد الرائد راشد خليفة الخيلي مدير فرع دوريات الفرسان اهتمام الدوريات بنشر التوعية لدى الجمهور بالتركيز على رفع الحس الأمني لديهم، ليكونوا عوناً للشرطة في القضاء على الظواهر السلبية.

وتعرف الطلاب خلال جولة تعريفية من المساعد أول فارس أمل محمد الشحي، والمساعد فارس روية سالم نصيب، إلى مهام الدوريات في دعم مختلف الجهات الشرطية في الميدان ضمن منظومة العمل المتكامل لتعزيز الطمأنينة لدى الجمهور وخدمة لمنظومة الأمن في الإمارة والوقاية من الجريمة وبث الطمأنينة في المجتمع.

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