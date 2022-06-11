أمريكية الشارقة تحتفل بإنجازات خريجيها

المصدر: الشارقة - البيان

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احتفلت الجامعة الأمريكية في الشارقة بإنجازات دفعتها لفصل ربيع 2022 البالغ عددهم 259 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات في حفل تخرج أقيم في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة في 11 يونيو.

وهنأت الدكتورة سوزان مام، مديرة الجامعة الأمريكية في الشارقة، الخريجين على تفانيهم ومثابرتهم، قائلة: «تذكروا وأنتم تبدأون هذا الفصل الجديد من حياتكم أنه لا يوجد ما هو أروع من العمل على تحقيق أحلامكم وإمكاناتكم. أنتم تشرعون اليوم في رحلة جديدة تسترشدون فيها بالتعليم والخبرة اللذين حصلتم عليهما في الجامعة الأمريكية في الشارقة، ونحن متشوقون لرؤية ما تحققونه من نجاحات عظيمة في مجالات تخصصكم. تحلوا بالجرأة والثقة بالنفس وثابروا في مواجهة التحديات. أنتم اليوم تنضمون إلى الآلاف من خريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة ممن صنعوا اسماً لهم، رواد أعمال وقادة صناعة وأكاديميين».

وشكل حفل التخرج فرصة للخريجين للاحتفال بنجاحهم مع أصدقائهم وعائلاتهم والتفكر في تجربتهم وتطلعاتهم المستقبلية. قالت نادين عبد الفتاح، والتي تخرجت بشهادة بكالوريوس في العمارة من كلية العمارة والفن والتصميم: «لقد نضجت كثيراً منذ سنتي الأولى في الجامعة. فقد أصبحت أكثر ثقة وصدقاً مع نفسي، وأصبحت أكثر نشاطاً وانخراطاً مع أعضاء مجتمعي في الكلية. وصرت قادرة على التعبير عن نفسي وحتى أن أمثل أقراني في تخصص العمارة. ولأنني درست في الجامعة الأمريكية في الشارقة، فأنا أؤمن أنني قادرة على ممارسة عملي من منظور إقليمي وثيق الصلة ثقافياً ومفيد لمجتمعنا وبيئتنا. وسأكون قادرة أيضاً على تطبيق هذه المعرفة في مناطق أخرى. أنا ممتنة جداً لأساتذتي في الجامعة الأمريكية في الشارقة الذين ساعدوني على تطوير هذا النهج متعدد التخصصات».

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