جامعة عجمان تحقق تقدماً بارزاً في التصنيف العالمي للجامعات

المصدر: الشارقة - البيان

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ارتقت جامعة عجمان إلى نطاق أفضل 651-700 جامعة في العالم، بحسب مؤسسة كيو إس لتصنيف الجامعات العالمية (QSWUR) للعام 2023، محققة بذلك أعلى مرتبة منذ ظهورها في لائحة التصنيف.

ولا بد من الإشادة بالتقدّم البارز الذي حققته جامعة عجمان من نطاق أفضل 1000 جامعة في العالم إلى أفضل 2.25% جامعة في العالم في خلال 5 سنوات فقط، وذلك بالرغم من المنافسة المحلية والعالمية الشديدة، كما تقدّمت جامعة عجمان من المرتبة 8 إلى المرتبة 6 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تبوّأت جامعة عجمان مراكز متقدّمة في العديد من المؤشرات الرئيسية، بما فيها فئة السمعة لدى جهات التوظيف. فقد تقدّمت الجامعة 116 مرتبة لتحل في المرتبة 388 في فئة السمعة لدى جهات التوظيف على مستوى العالم. وعلى مستوى الدولة، فقد تبوأت جامعة عجمان المرتبة الثانية كأفضل جامعة ضمن الجامعات الخاصة والمرتبة الثالثة كأفضل جامعة ضمن كافة جامعات الدولة في الفئة نفسها. وجدير بالذكر أنّ هذا الإنجاز الاستثنائي يلعب دوراً بارزاً في مسيرة الطلبة المهنيّة، فهو يزيد من فرص توظيفهم من قِبَل المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية والدولية.

علاوة على ذلك، حققت جامعة عجمان المرتبة الرابعة عالمياً في فئة تنوّع جنسيات الطلبة الدارسين بها، والسابعة عالمياً في فئة تنوع جنسيات أعضاء هيئة التدريس العاملين بها.

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