جامعة أبوظبي تكرم الفرق الفائزة في «خيوط إماراتية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرمت جامعة أبوظبي الفائزين في مسابقة «خيوط إماراتية»، التي شهدت مشاركة ثمانية فرق تضم 26 طالباً وطالبة من برنامج التصميم الداخلي بكلية الهندسة في الجامعة.

وانطلقت فعاليات المسابقة برعاية كل من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين كراعٍ بلاتيني، وفندق ريتز كارلتون كراعٍ ذهبي للمسابقة التي تضمنت ثلاث فئات رئيسية تركزت على تصميم الأثاث والأعمال الفنية المستوحاة من التراث الإماراتي ومعرض إكسبو 2020 دبي.

جاء ذلك خلال حفل تكريم للفائزين حضره كل من الشيخ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وتشارالامبوس ميلوناس، نائب الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وكريستيان هون، المدير العام لفندق ريتز كارلتون أبوظبي.

وقدمت الفرق خلال الفعالية تصاميمها ومشروعاتها الإبداعية أمام أعضاء لجنة التحكيم والحضور.

وأعلن أعضاء اللجنة عن الفرق الفائزة، حيث حصل على المركز الأول الطلبة دانة عقاب ولجين المساوى وفاطمة الزبيدي، وحصل على المركز الثاني كل من رجاء محمود وآية الفياض وحصة الريس ونور بارشيد، وكان في المركز الثالث كل من ليال أيوب ونور حماد وأمل الأنصاري، وفي المركز الرابع سلام قرآن وميرا زريق فرحات وسارة سامي ونور الدرويش، وتم منح الرعاة وأعضاء لجنة التحكيم دروعاً تذكارية لدعمهم ومشاركتهم.

ويأتي إطلاق جامعة أبوظبي لمثل هذه المبادرات في إطار حرصها على وضع طلبتها في صميم كل ما تقوم به، حيث تواصل تطوير برامجها لتقديم تجربة أكاديمية شاملة تمكن الطلبة من التفوق والنجاح في مسيرتهم التعليمية والاستعداد لخوض غمار سوق العمل بعد التخرج.

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