طلبة جامعة خليفة يستعرضون 51 ابتكاراً في العلوم والتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعرضت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مجموعة من مشاريع تخرج الطلبة، ضمت 51 ابتكاراً في العلوم والهندسة والتكنولوجيا، عمل عليها طلبة الجامعة من 6 أقسام أكاديمية في «يوم الابتكار في جامعة خليفة 2022»، وذلك بحضور العديد من ممثلي القطاعات الصناعية الرئيسة والهامة في الدولة، حيث يعتبر «يوم الابتكار في جامعة خليفة» معرضاً سنوياً، يسلط الضوء على الحلول الابتكارية للمشاكل، التي تواجهها المؤسسات الصناعية، والتي يقدمها الطلبة كمشاريع تخرج في السنة الأخيرة من دراستهم.

وحضر فعاليات يوم الابتكار في جامعة خليفة 2022، التي أقيمت في حرم الجامعة الرئيس عدد من الشركاء في القطاعات الصناعية، واشتملت المشاريع، التي تم استعراضها في يوم الابتكار على 9 مشاريع مقدمة من قسم هندسة الطيران، و6 مشاريع مقدمة من قسم الهندسة الطبية الحيوية، و4 مشاريع من قسم هندسة البنية التحتية المدنية والبيئية و13 مشروعاً مقدماً من قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر و7 مشاريع من قسم هندسة الأنظمة الصناعية، إضافة لـ 12 مشروعاً مقدماً من قسم الهندسة الميكانيكية.

وقال الدكتور أحمد الشعيبي، نائب الرئيس الأول للخدمات الأكاديمية والطلابية في جامعة خليفة: أكدت الحلول المبتكرة للتحديات، التي تواجهها المؤسسات الصناعية، والتي استعرضها طلبتنا في المعرض على مستوى الابتكار، الذي يتمتعون به وعلى تميز الإشراف والتوجيه البحثي والأكاديمي من قبل أعضاء الهيئة الأكاديمية من أصحاب الخبرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، كما أكدت هذه المشاريع على تميز التعليم الذي توفره الجامعة لطلبتنا.

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