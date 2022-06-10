جامعة دبي وجمارك أوزبكستان تتعاونان في تطوير البرامج التعليمية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت جامعة دبي مذكرة تفاهم مع معهد الجمارك التابع للجنة الجمارك الحكومية في جمهورية أوزبكستان للتعاون بين الجانبين وتطوير برامج مشتركة للتعليم المهني.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الجانبان لتحسين جودة التعليم المهني من خلال تنظيم مبادرات ومؤتمرات مشتركة لريادة الأعمال والابتكار، وتطوير برامج التعليم التنفيذي وبرامج الدراسة الثقافية والتعليمية في الخارج. كما نصت الاتفاقية على تقديم المساعدة في التدريب الوظيفي للطلبة وتبادل الموارد والموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وقع الاتفاقية مافلونوف، رئيس لجنة الجمارك في أوزبكستان والدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي خلال زيارة الوفد لمقر الجامعة بالمدينة الأكاديمية في دبي بحضور محمود البستكي الرئيس التنفيذي للعمليات في موانئ دبي العالمية وسارة السويدي ممثلي موانئ دبي العالمية.

تعزيز

وقال البستكي: هدفنا الرئيسي هو التعاون مع المراكز والمؤسسات العالمية ومنها لجنة الجمارك الحكومية في أوزبكستان لتعزيز مراكزنا البحثية، وتقديم خدمات استشارية مشتركة، وتبادل الموارد، وإقامة تعاون تعليمي وعلمي في مجالات إدارة الجمارك بما يعود بالنفع على الجانبين.

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