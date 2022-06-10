180 مشروع تخرج قدمها طلبة «الهندسة» بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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قدم طلبة كلية الهندسة بجامعة الشارقة 180 مشروع تخرج في العام الأكاديمي 2021 – 2022، وذلك من خلال معرض نظمته الجامعة بمقرها بمختلف التخصصات الهندسية بالكلية، وذلك وفقاً للبروفيسور أحمد الشماع عميد كلية الهندسة بجامعة الشارقة، الذي أكد أن كافة مشاريع التخرج أتت بهدف تقديم حلول وأفكار لبعض المشكلات التي تواجه المجتمع في مجالات الهندسة المختلفة، كما أن كافة المشاريع تم استخدام الذكاء الاصطناعي فيها بطرق مبتكرة ومستدامة.

وأكد البروفيسور أحمد الشماع عميد كلية الهندسة بجامعة الشارقة، أن معرض مشاريع التخرج الهندسية للطلبة في عامهم الأخير تم خلاله عرض 30 مشروعاً متنوعة ومتعددة من مختلف التخصصات، ومنها الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والمعمارية والهندسة الصناعية والميكانيكية وخلافها، فمن 180 مشروعاً تم اختيار 30 مشروعاً منها لعرضها حتى يتم اختيار 3 مشاريع منها حتى تمثل الجامعة في المسابقات العالمية، مبيناً أن هناك 450 طالباً سوف يتم تخريجهم خلال العام الجاري، منهم 60 % تم توظيفهم من قبل بعض الشركات والجهات.

وأوضح أن المعرض تضمن 30 تصميماً ابتكارياً تم اختيارها كأفضل المشاريع التي قدمها طلبة السنة النهائية من كلية الهندسة ضمن مشاريع التخرج، حيث ارتكز الطلبة في مشاريعهم على تطبيق مهارات حل المشكلات الهندسية بطرق مبتكرة ومستدامة وصديقة للبيئة.

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