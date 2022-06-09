جامعة عجمان تطرح 8 برامج أكاديمية جديدة

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان أن الجامعة تطرح حالياً 35 برنامجاً أكاديمياً في درجات البكالوريوس، و22 للماجستير، و13 للدكتوراه ضمن 9 كليات، كما أن من أحدث البرامج التي طرحتها الجامعة، والتي تم اعتمادها من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم 8 برامج، وهي ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس العلوم في تحليل البيانات، ضمن كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات؛ كلية طب بشري؛ ماجستير العلوم في طب أسنان الأطفال؛ ماجستير العلوم في حشوات جذور الأسنان؛ ماجستير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي؛ ماجستير في الصيدلة السريرية ودكتوراه في إدارة الأعمال، مبيناً أنه تم زيادة ميزانية البحوث العلمية، لتصل إلى 5%، كما أن هناك 6 آلاف طالب وطالبة يدرسون بالجامعة 23 % منهم مواطنون.

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جاء ذلك خلال لقائه الإعلاميين، صباح أمس، في مقر الجامعة، والذي أكد خلاله أن عدد الطلبة الدارسين في كل الكليات تجاوز الـ 6 آلاف طالب وطالبة من 72 جنسية، نسبة المواطنين منهم 23 %، كما قامت الجامعة بإطلاق برامج مشتركة مع جامعات مرموقة في الولايات المتحدة وبريطانيا، تمنح الفرصة للطلاب بالدراسة في جامعة عجمان والجامعة الشريكة، والحصول على شهادتين، بكالوريوس وماجستير، إضافة إلى انفراد الجامعة بطرح عدد من البرامج الأكاديمية على مستوى الدولة، ومنها بكالوريوس في هندسة المعدات الطبية، وهو الأول في الدولة والمنطقة، بالإضافة إلى ماجستير في علوم طب الأسنان الترميمية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن إدارة الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بأهمية البحوث، فتم زيادة ميزانية البحوث بنسبة 5 % على الأعوام الماضية، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضح الدكتور الصغير أن الجامعة حصلت على العديد من الاعترافات الدولية الأخرى، فمنها على مستوى الجامعة، حصلت على تصنيف عالمي على الاعتماد الدولي لوكالة ضمان الجودة للتعليم العالي (QAA) في المملكة المتحدة، وبذلك تكون جامعة عجمان واحدة من ثلاث جامعات فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذا الاعتماد، وواحدة من أول جامعتين في الدولة تنالان هذا الاعتماد، إضافة إلى الاعتمادات للبرامج الأكاديمية، كما أن إدارة الجامعة تعمل على تدريب الطلبة الخريجين في مختلف المؤسسات ذات الجودة العالية، مبيناً أن الجامعة لديها العديد من المبادرات المجتمعية، ولعل أبرزها إطلاق عيادة متنقلة لطب الأسنان بهدف تقديم العلاج المجاني للمرضى، كما أنه يتم يومياً تقديم العلاج بعيادات الكلية، وفي أقل من عام تم تقديم العلاج لأكثر من 2000 شخص من مخلف الأعمار.

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