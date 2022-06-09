مدارس الشارقة وعجمان الخاصة تستكمل جاهزيتها لامتحانات الفصل الأخير

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد مديرو مدارس خاصة في الشارقة وعجمان، استكمال استعدادات المدارس لما تبقى من امتحانات الفصل الدراسي الأخير 2022 لطلبة الثانوية، حيث أدى طلبة الثانوية امتحانات التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية الوزارية في المدارس، فيما سيؤدون ما تبقى من الامتحانات في مدارس حكومية تم تحديدها مسبقاً لكل مدرسة في الثالث عشر من الشهر الجاري، لافتين إلى أنه تم تشكيل فرق فنية وتقنية لمتابعة سير الامتحانات لمختلف المراحل الدراسية، والتي تبدأ من الصف الثالث وحتى الثاني عشر، إضافة إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقي ملاحظات وشكاوى الطلبة وأولياء الأمور في حال حدوث أي مشكلات فنية تعيق سير الامتحانات، حيث ستجرى الامتحانات للطلبة من الصف الخامس إلى الحادي عشر إلكترونياً، والثالث والرابع ورقياً، كما هيّأت حافلات نقل طلبة الثاني عشر إلى مقر الامتحانات.

حرص

وأكدت الدكتورة وفاء عيوش مديرة مدرسة النور الدولية بالشارقة، أن إدارة المدرسة أكملت كافة استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأخير من العام الجاري، فكان معلمو المواد حريصين على إكمال المناهج المقررة في الفصل الدراسي الأخير – خصوصاً – لطلبة الثاني عشر والذين يبلغ عددهم 402 طالب وطالبة، وسيؤدي الطلاب امتحانات الثانوية في مدرسة الخالدية الثانوية للبنين، أما الطالبات فخصصت لهن مدرسة خولة بنت ثعلبة، مبينة أنه تم كذلك التجهيز لكافة امتحانات النقل للطلبة الذين يبلغ عددهم 3 آلاف طالب وطالبة، فتم تجهيز الحافلات التي تقل الطلبة إلى مراكز الامتحانات الوزارية التي تم تحديدها.

ضغط

وقال أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة: إن إدارة المدرسة أكملت الجاهزية لامتحانات الفصل الدراسي الأخير سواء لطلبة النقل أم الثانوية، حيث يبلغ عدد طلبة الثاني عشر 181 طالباً وطالبة، وسيؤدي البنين منهم ما تبقى من الامتحانات الوزارية في مدرسة بن الهيثم والطالبات في مدرسة الزوراء (1)، مناشداً أولياء الأمور بعدم الضغط على الطلبة قبل أو أثناء الامتحانات لما يشكل ذلك من ضغطاً نفسياً.

وفي ذات السياق، قالت شهرزاد عزت مديرة مدرسة الاستقلال الخاصة بالشارقة: إن إدارة المدرسة أكملت الجاهزية لأداء الطلبة لامتحانات النقل والامتحانات الوزارية لطلبة الثانوية في الفصل الدراسي الأخير من العام الجاري، حيث يبلغ عدد طالبات الثانوية الممتحنات خلال العام الجاري 41 طالبة، كما تم التجهيز لكافة الامتحانات بالنسبة لطلبة النقل.

من جهتها، أكدت سوزان الهندي مدير مدرسة الفلاح بالشارقة جاهزية إدارة المدرسة لإجراء الامتحانات لكافة الطلبة، والذين يبلغ عددهم 3 آلاف و725 طالباً وطالبة، منهم 148 طالبة و26 طالباً من الثاني عشر سيؤدي منهم البنين الامتحانات الوزارية في مدرسة سلطان بن صقر والطالبات في مدرسة الرفاع الثانوية.

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