«جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم» تباشر تقييم المشاركات

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

باشرت «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم» في دورتها الرابعة، تقييم الأعمال المشاركة بالجائزة «التقييم المكتبي» كمرحلة أولى، ومن ثم مقابلات شخصية مع المعلمين المرشحين، لتحديد قائمة بأفضل المشاركات المقدمة، وأخيراً التقييم النهائي الذي يتضمن إرسال استبيان، ومقابلة مديري المدارس وزملاء المعلم المرشح وطلبته.

ويشرف على التقييم لجان تحكيمية يتمتع أعضاؤها بالخبرة والكفاءة الواسعة في العمل التربوي، وتتم على خطوات ومراحل أولها مرحلة «التقييم المكتبي»، حيث تخضع طلبات المعلمين المتقدمين للجائزة إلى التقييم إلكترونياً لتحقيق أقصى درجات الدقة وكفاءة.

وتنتقل الجائزة بعد ذلك إلى مرحلة إجراء مقابلات شخصية مع المشاركين، إذ تتم مقابلة المترشحين في دولهم، وبعد ذلك يتم إعداد قائمة بالمعلمين ممن يمتلكون تجارب تربوية ملهمة ومميزة، يلي ذلك اختيار أفضل المشاركات للمعلمين الذين تميزت مشاركاتهم. وقال الدكتور حمد الدرمكي أمين عام الجائزة، إن الجائزة تمضي بخطى حثيثة نحو الريادة من خلال أهدافها لاسيما الاستثمار المستقبلي في المعلمين المنتسبين على سلك التعليم في الدول المشاركة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز