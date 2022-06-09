"الإمارات للتعليم": لن تتم إقالة أي موظف في الميدان التربوي بعد إطلاق "مدارس الأجيال"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على أهمية مشروع "مدارس الأجيال" الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء لتطوير الحلقة الأولى من قطاع التعليم الحكومي في عشر مدارس بالدولة كونه يشكّل نقلة نوعية مهمة من شأنها تعزيز العملية التعليمية.



وقالت المؤسسة إن حقوق العاملين محفوظة بالكامل ولا يوجد أي تأثير أو ضرر على العاملين في الكادر التعليمي والإداري، فيما أشارت إلى أنه لن يتم إقالة أي موظف أو الاستغناء عن خدمات أحد، كما شددت المؤسسة على أنها تبذل قصارى جهدها لتلبية متطلبات جميع العاملين والحرص على مصالحهم، مؤكدةً أنه لن يكون هناك متضرر من هذا المشروع الوطني الهام لأجيال المستقبل.



كما ونوهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى أن الحكومة ستتحمل كافة مصاريف الطلاب، وذلك استمراراً لنهج دولة الإمارات الهادف إلى توفير كافة سبل الدعم للطلاب الإماراتيين في مختلف المراحل التعليمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز