«بوليتكنك أبوظبي» يطلع الطلبة على برامجه وتخصصاته خلال «اليوم المفتوح»

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت فعاليات اليوم المفتوح الذي نظمه بوليتكنك أبوظبي التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ إقبالاً كبيراً من الطلبة وأولياء الأمور، للتعرف على البرامج والتخصصات الهندسية المتميزة التي يطرحها البوليتكنك في فرعيه بأبوظبي والعين.

وتضم التخصصات، البكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا هندسة الطاقة المتقدمة «النووي»، والبكالوريوس التطبيقي في هندسة أمن المعلومات «السيبراني»، والبكالوريوس التطبيقي في هندسة البترول والهندسة الكيميائية، والبكالوريوس التطبيقي والدبلوم والدبلوم العالي في تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية والأنظمة الذكية، والبكالوريوس في الأرصاد الجوية، والدبلوم والدبلوم العالي في تكنولوجيا صيانة الطائرات، وفي تكنولوجيا هندسة الطائرات.

اعتماد

وقال الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي: إن التخصصات التي يطرحها بوليتكنك أبوظبي، تحظى بالاعتماد الدولي من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA).

وذلك في هندسة وصيانة الطائرات، والاعتماد الأمريكي في التكنولوجيا الهندسية (ABET)، وغيرها من الاعتمادات المحلية من مفوضية الاعتماد الأكاديمي من وزارة التربية والتعليم والاعتمادات الدولية الأخرى في مجال منح الشهادات الاحترافية، والتي تعكس المكانة العالمية لبوليتكنك أبوظبي وقدرته على صناعة الكفاءات الوطنية المتميزة والقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل فور التخرج.

وأوضح أن بوليتكنك أبوظبي يعمل وفق توجيهات مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، وضمن استراتيجية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ التي تركز على طرح البرامج التطبيقية المتقدمة التي تلبي متطلبات سوق العمل؛ وفق نماذج تكنولوجية عالية، تضمن تمتع الخريج بالكفاءة العالية التي تمنحه الأولوية في الحصول على فرص العمل والوظائف في كافة القطاعات.

ذلك إضافة إلى تميز البرامج الأكاديمية في البوليتكنك بنظام التعليم الثنائي «الهجين» الذي يجمع بين الجانب النظري والتدريب العملي في جميع التخصصات ووفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف، أن فعاليات اليوم المفتوح تضمنت معرضاً لنخبة من المشروعات العلمية المبتكرة التي يطرحها طلبة البوليتكنك طوال العام، وفي كافة التخصصات، حيث تعرف طلبة المدارس وأولياء الأمور على المستويات العالية للبرامج وطلبة البوليتكنك والمناهج على حد سواء، إضافة إلى تنظيم اللقاء التعريفي لأولياء الأمور وطلبة الثانوية.

وطلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية؛ الذين التقوا برؤساء الأقسام ونخبة من أعضاء الهيئة التدريسية، والإدارية، وطلبة البوليتكنك في مختلف التخصصات، لتعريفهم بالبرامج الأكاديمية التي يطرحها البوليتكنك في فرعيه بأبوظبي والعين، وشروط القبول وطرق التسجيل فيها، والرد على استفسارات الجميع بشفافية ووضوح.

وأكد أن البوليتكنك يوفر لطلبته فرصاً تدريبية متميزة في مؤسسات عالمية متخصصة خارج الدولة، بما يمكن الطلبة من الدراسة التطبيقية المتخصصة وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يؤهلهم لاستكمال دراساتهم العليا في جامعات دولية عريقة مثل جامعة شرق متشغان في الولايات المتحدة الأمريكية.

دورات

وأشار إلى أن طلبة هندسة البترول يحصلون على دورات تدريبية مكثفة لمدة 3 أسابيع أو أكثر لدى شركات رائدة وجامعات دولية متخصصة، فيما يحصل طلبة هندسة الطاقة المتقدمة على تدريبات متخصصة أخرى في محطات الطاقة بكوريا الجنوبية، إضافة إلى أن بوليتكنك أبوظبي لديه شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة التي تقوم بتدريب الطلبة والعمل على استقطابهم للعمل لديهم فور التخرج.

من جهته قال الدكتور مفيد بطارسة رئيس دائرة الدعم الأكاديمي مدير الشؤون الطلابية بالإنابة في بوليتكنك أبوظبي:

إن «اليوم المفتوح» منح طلبة المدارس وأولياء أمورهم الفرصة للتعرف على المميزات العديدة التي يتمتع بها البوليتكنك، ومنها دائرة الدعم الأكاديمي التي تضم مجموعة كبيرة من الخبرات والإمكانات التي توفر الأساس المتين للمهارات العلمية والحياتية للتميز والنجاح الدراسي والمهني، كما تضم العديد من المختبرات عالية التخصص والجودة.

وأوضح أن باب التسجيل في التخصصات المشار إليها في فرعي البوليتكنك في أبوظبي والعين، مستمر عبر الموقع الإلكتروني www.adpoly.ac.ae وفق عدة شروط منها أن يكون الطالب أو الطالبة من مواطني الدولة أو أبناء المواطنات وأن يكون حاصلاً على الثانوية بنسبة لا تقل عن 70 في المئة للمسار المتقدم و80 في المئة للمسار العام.

كما يجب ألا يزيد عمر الطالب على 24 عاماً وأن يكون حاصلاً على امتحان الكفاءة باللغة الإنجليزية IELTS بدرجة (5) كحد أدنى أو EmSAT (1100)، وإمسات في الرياضيات ومساقين اختياريين من كل من الفيزياء والكيمياء والحاسوب وإنهاء امتحان اللغة العربية، إضافة إلى ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية للوقوف على مدى تمتع الطالب بالقدرات التي تؤهله للالتحاق ببوليتكنك أبوظبي.

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