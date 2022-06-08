جامعة محمد بن راشد للطب تطلق اسم الشيخ خليفة على دفعة خريجي 2022

المصدر: دبي - البيان

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كشفت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن إطلاق اسم المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، على دفعة خريجيها هذا العام تكريماً لذكراه، وإسهاماته العظيمة في سبيل تمكين دولة الإمارات وازدهارها، وتخليداً لفقيد الوطن الذي وافته المنية يوم 13 مايو الماضي.

ومن المقرر أن تُقام مراسم تخرّج دفعة خليفة، في دبي أوبرا يوم 28 يونيو، برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية.

وتشمل دفعة عام 2022 طلاباً من برامج صحية مختلفة، بما فيها الدفعة الأولى من خريجي برنامج بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب، والدفعة الأولى من خريجي الدراسات العليا من كلية التمريض والقبالة والدفعة الأولى من خريجي برنامج ماجستير العلوم الطبية الحيوية بالإضافة إلى خريجي البرامج الخمسة للدراسات العليا في طب الأسنان من كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان.

وسيضم الحدث التاريخي أيضاً تخرّج أطباء برنامج الزمالة في الصحة النفسية للأطفال واليافعين، الذي يقدمه مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بالتعاون مع الجامعة.

مسيرة

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «قررنا تسمية دفعة خريجي عام 2022 تيمناً باسم المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتكريماً لمسيرته العريقة والإنجازات الرائدة التي قدمها لدولة الإمارات، وتقديراً لدوره الجوهري في تعزيز مكانة الدولة الرائدة محلياً وعالمياً في مجال التعليم والصحة».

وأضاف: «لطالما شكل التعليم إحدى أهم أولويات الشيخ خليفة، طيب الله ثراه، إيماناً منه بأهمية التعليم حجر أساس للارتقاء بالإمارات نحو مجتمع أكثر شموليةً وازدهاراً، إذ شهد عهده إطلاق مبادرات عديدة لتطوير التعليم على مختلف المستويات، ما شجّع أفضل الجامعات في العالم على تأسيس مراكز لها في الإمارات وأثمر استقطاب طلاب متميزين من جميع أنحاء المنطقة العربية والعالم».

جهود

وقال الدكتور عامر شريف، مدير الجامعة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية: «فقدت الإمارات بوفاة الشيخ خليفة قائداً استثنائياً سعى بكل جهوده لتحويلها إلى مركز رائد للتعليم في المنطقة، إذ شهدنا في فترة قيادته ارتقاء المؤسسات التعليمية في الإمارات إلى مستويات أعلى باستمرار، ويكفينا فخراً تأسيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في عهد سموّه طيب الله ثراه، ونفخر اليوم بتخريج دفعة خليفة احتفاءً بإرثه العظيم».

إنجازات

بدورها، قالت الطالبة الإماراتية عليا الملا، رئيسة مجلس الطلبة في الجامعة، خريجة برنامج بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية 2022: «أتشرف بكوني من خريجي هذا العام، ونفخر جميعاً بأن ترتبط دفعتنا باسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، عرفاناً منا بالإنجازات الكبيرة التي قدمها لقطاع التعليم في الإمارات، وهو شرف وامتيازٌ كبير بالنسبة لنا أن نواصل المسيرة اقتداءً بمسيرة وحكمة سموّه».

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