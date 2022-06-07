«وزارة التربية» تفتح باب التقديم للدراسة في المملكة المغربية للمواطنين

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم للمقاعد الدراسية في المملكة المغربية للمواطنين، للعام الدراسي المقبل 2022-2023.

وطالبت الوزارة الراغبين بالالتحاق ببرنامج المقاعد الدراسية، بتقديم طلب إفادة عن برنامج دراسي للدراسة خارج الدولة خلال الفترة من 6 حتى 26 يونيو الجاري.

وأوضحت الوزارة ان التقديم يتم عبر موقع الوزارة الإلكتروني، حيث تتيح هذه الخدمة للمتعامل الذي يرغب باستكمال الدراسة الجامعية والدراسات العليا خارج الدولة بالحصول على إفادة تحتوي على اعتماد المؤسسة التعليمية والبرنامج الدراسي بحيث تعتبر هذه الوثيقة كموافقة مبدئية على البرنامج مع مراعاة كافة البنود المذكورة في الوثيقة وشروط المعادلة، مشددة على أهمية ان تكون المؤسسة التعليمية مدرجة ضمن قائمة الجامعات المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم في الإمارات.

وحددت الوزارة عدة شروط خاصة بدرجات الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس منها الانتظام في بلد الدراسة لمدة 168 يوما كحد أدنى خلال فترة طرح المواد لكل سنة أكاديمية، بالإضافة الي حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة (مصدقة او معادلة) للالتحاق ببرامج الدبلوم والبكالوريوس، كما حددت مدة الدراسة في الدبلوم بواقع سنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة كحد أدنى، والدبلوم العالي بواقع 3 سنوات دراسية كحد أدنى بعد الثانوية العامة، والبكالوريوس بواقع 3 سنوات دراسية كحد أدنى بعد الثانوية العامة او سنة دراسية واحدة بعد الدبلوم العالي او سنتين دراسيتين بعد الدبلوم.

فيما حددت الشروط الخاصة بدرجات الدراسات العليا أولها الانتظام لمدة 168 يوما كحد أدنى خلال فترة طرح المواد لكل سنة أكاديمية بمعني (التقيد بالانتظام الكلي طوال فترة طرح المقررات الدراسية وورش العمل والجلسات الإشرافية في حرم الجامعة)، والانتظام لمدة 90 يوما كحد أدنى خلال فترة البحث للتخصصات العلمية التي تتطلب تطبيقات عملية او مختبرات مثل الهندسة والطب، بالإضافة الي الانتظام 30 يوما كحد أدنى خلال يوم فترة البحث للتخصصات النظرية التي لا تتطلب تطبيقات عملية او مختبرات، فضلا عن حصول الطالب على درجة البكالوريوس (مصدقة او معادلة) للالتحاق ببرامج الدراسات العليا.

وأوضحت الوزارة الشروط الخاصة بالبرامج المطروحة بنظام التعليم الالكتروني، وأبرزها أن تكون المؤسسة التعليمية مدرجة ضمن قائمة الجامعات المعتمدة للتعليم الالكتروني لدى الوزارة، وأن تكون الدراسة بنظام التعليم الالكتروني التفاعلي.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد المسموح لطلبات الإفادة عن مؤسسة تعليمية/ برنامج دراسي هو (3) طلبات كحد أقصى، علماً أنه يمكنهم التقدم بطلبات أخرى بعد إنجاز الثلاثة طلبات جميعها، على ألا يزيد عددها في كل مرة عن الثلاثة.

وأكدت الوزارة على أهمية تزويد الإدارة بالوثائق والمعلومات المطلوبة والصحيحة لمعادلة أي مؤهل علمي صادر عن إحدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة، وذلك لأن الوزارة لها الحق في رفض الطلب في حال عدم إرفاق كافة الوثائق المطلوبة للمعادلة أو عدم استكمال المعلومات المطلوبة.

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