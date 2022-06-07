«كلية محمد بن راشد» تشارك تجاربها في الإدارة مع طلاب من كازاخستان

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نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برنامجاً تدريبياً لتأهيل مجموعة من طلاب الماجستير من جمهورية كازاخستان، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية في إعداد الكوادر البشرية وتزويدهم بالخبرات والمهارات والتجارب للمساهمة في تطوير الإدارة الحكومية في المنطقة والعالم.

وهدف التدريب - الذي انطلق 23 مايو الماضي واستمر 5 أيام - إلى تطوير الكفاءات العملية والبحثية والمهنية وتأهيل الطلبة من أكاديمية الإدارة العامة في كازاخستان على إجراء أبحاث عالية الجودة وإدارة الأنشطة بفعالية وتحديد الأساليب المختلفة لصنع القرار.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تواصل جهودها لتدريب قادة المستقبل وتمكينهم، وتبادل خبراتها، وهو ما سيؤدي لتعزيز مكانة الإمارات». (دبي - وام)

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