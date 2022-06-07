جامعة «حمدان الذكية» تناقش الآفاق المستقبلية للتدريب المعزز بالتكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

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نظّم «مركز التعلّم مدى الحياة» بجامعة حمدان بن محمد الذكية اللقاء السنوي لأعضاء الهيئة التدريبية بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة.

واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، والدكتور فهد السعدي، نائب رئيس الجامعة لقطاع تطوير الدارسين.

وهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل وتبادل الرؤى حول تطوير وتوسيع دائرة انتشار البرامج التدريبية، بما يحقق التقدم للأفراد والمؤسسات والمجتمع، حيث جرت مناقشات موسعة حول الآفاق المستقبلية للتدريب الذكي والمعزز بالتكنولوجيا، في إطار أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 - 2023، الرامية إلى زيادة توافر فرص التدريب عبر التعليم الذكي في دول العالم العربي.

رؤية

وقال الدكتور منصور العور: «تتبنى الجامعة رؤية استراتيجية واضحة في قيادة الابتكار في التعليم الذكي من أجل إعادة هندسة مستقبل التعليم، ما يعزز من آفاق الدارسين الفكرية والمعرفية، ويدعم بناء المهارات التخصصية.

وذلك بفضل تضافر جهود فرق العمل، التي تضمن مواصلة التميز واستباقية الخطوات في مسيرة نظم التدريب الذكية، وترسخ حضور الجامعة على المستويين الإقليمي والعالمي، كونها مؤسسة أكاديمية رائدة في توفير فرص متفردة للتعلم مدى الحياة».

وأكد أن مركز التعلّم مدى الحياة يتيح برامج تدريبية ومهنية على أعلى مستوى وبأرقى المعايير والممارسات العلمية والعالمية، في سبيل تحسين مستويات تعلم الدارسين وإتقانهم المهارات الأساسية والمستقبلية، وتحقق أقصى استفادة من الخبرات العلمية الأكثر ابتكاراً وتنوعاً والمعارف الواسعة التي يتميز بها أعضاء الهيئة التدريبية.

وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور العور الشكر إلى أعضاء الهيئة التدريبية والفريق الإداري والمشاركين، مثمناً المناقشات والأفكار والرؤى التي تم طرحها في ضوء سعيهم نحو ترسيخ تفوق الجامعة.

فرص

يذكر أن مركز التعلّم مدى الحياة بجامعة حمدان بن محمد الذكية يختص بتوفير فرص التعلّم واكتساب المهارات المهنية من خلال برامج مهنية عن طريق مسارات محددة تتناسب مع التقدم في المسار الوظيفي في قطاعات متعددة، منها إدارة الأعمال والجودة، والأعمال المصرفية، والرعاية الصحية، والبيئة، والتعلّم الذكي، والتعليم الإلكتروني.

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