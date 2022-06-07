جامعة دبي تنظم مسابقة الرياضيات لـ«الثانوية»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت جامعة دبي مسابقة الرياضيات «كويز بي» في حرمها بمدينة دبي الأكاديمية لطلبة المدارس الثانوية في جميع أنحاء دولة الإمارات. وأشرف على المسابقة أعضاء هيئة التدريس الدكتورة أبيجيل كاستن كوبياكو والدكتورة ديانا مصطفى داوود.

ونظمت الجامعة المسابقة بهدف مساعدة طلبة المدارس على إتقان مادة الرياضيات وتطوير مهاراتهم التطبيقية والبحثية، وتتطلب المسابقة من الطلبة الإجابة عن الأسئلة التي تظهر على لوحة نشطة باستخدام جهاز ذكي. وشارك في المسابقة 16 فريقاً من طلبة المدارس الثانوية - الصفوف 10 و11 و12 - من أكثر من 10 مدارس في جميع أنحاء الدولة.

حيث حصلوا على جوائز مالية وشهادات تقديرية. الفائزون الثلاثة الأوائل في المسابقة هم: مدرسة الشارقة الدولية الخاصة - المركز الأول، ومدرسة دبي الحديثة للتربية - المركز الثاني، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية - ذكور أبوظبي - المركز الثالث.

حرص

وأكد الأستاذ الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، حرص الجامعة على تنظيم وإقامة هذه المسابقات من منطلق حرصها على رعاية المتفوقين والموهوبين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية، وأنها في سبيل ذلك تمنح المتفوقين والموهوبين علمياً ورياضياً منحاً دراسية جزئية وكاملة.

وأشار إلى أن المسابقة تلعب دوراً رئيسياً في تميز طلبة المدارس الثانوية، وتساهم في تحفيزهم على التعلم والإبداع والابتكار، واكتشاف النابغين بين الطلبة المتنافسين وتعزيز مسؤولية الجامعة المجتمعية.

حضر الحفل الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في الجامعة الدكتور ناصر المرقب، ومستشارو ومديرو المدارس ومعلمو الرياضيات وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في جامعة دبي بهدف تحفيز الطلبة.

دور

بدورها، رحبت الدكتورة أبيجيل بالحضور وسلطت الضوء على دور مسابقة «كويز بي» في تعزيز وتطوير مهارات ومواهب طلبة المدارس في شتى المجالات.وفي لقاء مع الفائزين بالمركز الأول من مدرسة الشارقة الدولية الخاصة، شكر كل من الطالب مروان محمد وعبدالرحمن مصطفى ومحمد تامر، الجامعة على استضافة مسابقة «كويز بي» وإتاحة الفرصة للطلبة لممارسة مهاراتهم.

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