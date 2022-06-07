«التربية» تطلق الدورة الـ3 من برنامج «استعداد»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت وزارة التربية والتعليم الدورة الثالثة من برنامج سفراؤنا الوطني «استعداد» الذي يُنفذ افتراضياً (عن بعد) خلال الإجازة الدراسية للطلبة ولمدة أسبوعين، خلال الفترة من 18 يوليو وحتى 5 أغسطس 2022، بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الرائدة في الدولة.

ويستهدف الطلبة من الصف الثامن إلى الثاني عشر، وكذلك المعلمين من جميع المدارس الحكومية والخاصة، فيما تم فتح باب التسجيل في البرنامج حتى 10 يونيو الحالي.

ويعتبر البرنامج مبادرة إثرائية تستهدف الطلبة والمعلمين على مستوى الدولة لبناء قدراتهم في مختلف المجالات.

كما يتيح للطلبة التعرف على مؤسسات التعليم العالي لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في مرحلة الدراسة الجامعية والمهنية وفق أفضل المعايير العالمية المستوى، وسيشهد البرنامج استقطاب الطلبة المتميزين من المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.

كما يعد برنامجاً تحضيرياً ومتطلباً أساسياً للمشاركة في برامج «سفراؤنا» الدولية التي غدت الوزارة تنفذها سنوياً منذ عام 2016 مع إضافة مسارات جديدة تنسجم مع التوجهات المحلية والعالمية.

وتندرج برامج «سفراؤنا» المخصصة لطلبة التعليم العام ضمن مسارات عدة هي الابتكار، والمستقبل، والدبلوماسية، والتميز الرياضي، و«روائع» (لمجالات الفنون والثقافة)، والعطاء.

وتم استحداث مسار جديد هذا العام هو مسار الصناعات الثقافية والإبداعية للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للصناعات الإبداعية والثقافية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2021.

بناء القدرات

وأفادت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية وبناء القدرات، أن برامج استعداد تستهدف تمكين الطلبة بالمعارف ومختلف المهارات التي تعزز قدراتهم وتصقل شخصياتهم، كما تيسر انخراطهم في الحياة الجامعية بكل ثقة وتعزز فرص نجاحهم في مسيرتهم المستقبلية.

يذكر أن برنامج هذا العام سيشهد مشاركة طلبة من المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي الوثيق بين السعودية والإمارات في المجال التعليمي.

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