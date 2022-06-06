منح دراسية في جامعتي عجمان و«الخليج الطبية» للمواطنين

المصدر: البيان

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كشف مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان، عن فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة لعام 2021 - 2022 للتقديم على المنح الدراسية في جامعتي الخليج الطبية وعجمان، ويجب أن تتوافر في الطالب المتقدم للحصول على المنحة الشروط الآتية: أن يكون من مواطني إمارة عجمان، ويجب أن يكون من بين الطلبة المسجلين أو الراغبين بالتسجيل في أحد برامج البكالوريوس التي تطرحها الجامعة.

وتتضمن الشروط والمعايير المعتمدة أن يكون الطالب حاصلاً على نسبة 90% فما فوق في الثانوية العامة، ويجب أن يكون الطالب مستوفياً للشروط والمعايير المعتمدة للقبول في الجامعة، وكذلك أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الكفاية في اللغة الإنجليزية وقبل انقضاء فترة السحب والإضافة في الفصل الدراسي الذي يحصل فيه الطالب على المنحة، علماً بأن المنحة لا تحول إلى الفصل الدراسي التالي.

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