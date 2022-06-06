سلطان القاسمي يلتقي رئيس ومسؤولي جامعة الشارقة ويتفقد عدداً من مشروعاتها

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، وعدداً من مسؤولي الجامعة.

وتبادل سموه في اللقاء الأحاديث عن عدد من الموضوعات العلمية والأكاديمية، التي من شأنها الإسهام في استمرار تقدم الجامعة في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية كافة.

كما تناول اللقاء خطط الجامعة المستقبلية المتعلقة بالتوسع في البرامج الأكاديمية والمرافق العامة وتعزيز الشراكات العلمية مع مختلف المؤسسات العلمية العريقة.

وعقب اللقاء تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة مشروع الممرات المكيفة الجديد والذي يربط بين مباني الجامعة كافة من كليات ومختبرات والمكتبة وردهة المطاعم وغيرها.

وتوفر الممرات للطلبة فرصة التنقل بين مرافق الجامعة بكل يسر في بيئة مكيفة ومظللة تقي من أشعة الشمس وحرارتها، وتنعكس بالصورة الإيجابية على استعداد الطلبة للدراسة والاجتهاد في إنجاز أعمالهم. وصممت الممرات بما يتناسب مع البيئة المعمارية الجميلة التي تتميز بها جامعة الشارقة، وبمساحات واسعة وحواجز زجاجية تمكن الطلبة من مشاهدة مرافق الجامعة ومساحاتها الخضراء كافة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز