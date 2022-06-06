جامعة دبي تخصص 3 ملايين درهم للبحث العلمي 2022

المصدر: دبي - البيان

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خصصت جامعة دبي، ثلاثة ملايين درهم للأبحاث العلمية خلال العام الحالي، في إطار اهتمامها بالبحث العلمي، ودوره في خدمة المجتمع، والذي يعد أحد أهم أهدافها الاستراتيجية، وذلك ضمن سياسة وزارة التربية والتعليم، التي أكدت أهمية تخصيص ميزانيات محددة للبحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية في الدولة. وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، حرص الجامعة على البحث العلمي، وإجراء العديد من البحوث العلمية في المجالات التكنولوجية الحديثة التي تخدم المجتمع.. مشيراً إلى أن الأبحاث العلمية التي أجرتها الجامعة، وهيئتها الأكاديمية، تم نشرها في مجلات عالمية مرموقة، وحصل بعضها على براءات اختراع عالمية.

وأوضح أن الجامعة، في إطار اهتمامها بالبحث العلمي، أنشأت عدداً من المختبرات ومراكز البحوث، منها مختبر الفضاء، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، ومركز القوى والطاقة، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ومركز الأمن الإلكتروني، بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومركز الدراسات المستقبلية، ومركز البحوث والاستشارات الإدارية، ومركز المنطقة الحرة للابتكار، وريادة الأعمال، وقيد الإنجاز حالياً، مختبر الذكاء الاصطناعي والقيادة الذكية.

وقال الدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إن المبلغ الذي تم تخصيصه، سيتم من خلاله تمويل البحوث التي سيتم اختيارها من ضمن 16 مشروعاً للبحث، تقدم بها أعضاء الهيئة الأكاديمية، على أنه سيتم تخصيص 350 ألف درهم لكل بحث يتم اختياره وفق شروط وضوابط محددة، منها أن يكون ضمن فريق البحث المقترح، أستاذ أكاديمي خارجي، من إحدى الجامعات المرموقة في العالم.

وأضاف أن الجامعة بدأت منذ بداية العام الحالي، تلقي مشروعات الأبحاث التي يعتزم أعضاء الهيئة الأكاديمية تنفيذها، والمطلوب تمويلها.

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